Estos son los conciertos más esperados para 2023: Harry Styles, Coldplay, Duki...

La temporada de conciertos de 2022 está a punto de terminar, pero la buena noticia es que el 2023 viene cargado de grandes espectáculos que pasarán por nuestro país. Tanto artistas nacionales como internacionales nos harán bailar cuando se suban al escenario. Algunos de estos espectáculos ya tienen las entradas agotadas, por lo que hay que ser rápido en elegir los que todavía tienen plazas libres.

Harry Styles – Love On Tour

Harry Styles es uno de los artistas más esperados en nuestro país. Cuando salieron las entradas, los fanáticos del británico se volvieron locos por conseguir una entrada para poder disfrutar el gran espectáculo que ofrece el artista.

Además, la gran noticia es que vendrá a nuestro país con LOS40 como emisora oficial en los dos shows en España. El primero será en Barcelona. El 12 de julio, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ofrecerá su primer concierto en la Ciudad Condal. Dos días más tarde, el 14 de julio, se reencontrará con el público de Madrid en el nuevo Espacio Mad Cool.

Coldplay - Music Of The Spheres World Tour

Otro de los artistas que sembró el caos en nuestro país cuando se conoció que pasarían por España fue Coldplay. La banda ha conseguido vender más 200.000 entradas, consiguiendo un sold out en pocas horas.

Muchos de sus seguidores compararon la adquisición de la entrada con la suerte de que te toque la lotería, pues las páginas webs colapsaron y solo unos pocos podrán disfrutar de la música del grupo el próximo 24 y 25 de mayo en Barcelona. Por fin podemos volver a sentir la magia de Coldplay.

Pablo Alborán - La Cu4arta Hoja Tour

También nuestros artistas nacionales favoritos nos ofrecerán grandes conciertos en nuestro país. Entre ellos se encuentra Pablo Alborán, que ya ha cerrado 12 fechas en las que recorrerá las principales ciudades españolas. Lo que podemos apostar es que, conociendo al malagueño, más tarde podría añadir nuevos conciertos a la lista.

El tour comenzará en Fuengirola el 20 de mayo y terminará el 22 de noviembre en el Wizink Center de Madrid. No sin antes pasar por Murcia, Valencia, Granada o Barcelona para conocer a todos los seguidores que le continúan apoyando y que lo darán todo con él.

Pablo López - Quasi

Pablo López también ha dado algunas de las fechas que formarán parte de su era Quasi, el primer sencillo de lo que podría ser su próximo álbum. De momento, solo conocemos las dos primeras citas en las que podremos encontrarnos con el artista: Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 12 de mayo y en el Parque Enrique Tierno Galván de Madrid el 11 de junio. Estamos seguros de que no tardará mucho tiempo en darnos nuevas fechas para disfrutar de su música en directo.

Bad Gyal – Tour 2023

También grandes artistas urbanos nos harán bailar en 2023. Una de ellas es Bad Gyal, quien, emocionada, nos daba la noticia hace unas semanas de que iba a hacer su primer Palau Sant Jordi y su primer Wizink Center. Hasta el momento, solo ha dado estas dos fechas que tendrán lugar los días 11 de febrero en febrero y el 17 de febrero en Madrid.

The Weekend - After Hours Til Dawn

El artista internacional The Weeknd también ha elegido nuestro país para hacer dos paradas durante su gira After Hours Til Dawn. Es otra de las noticias que hicieron enloquecer a las redes. No se tiene siempre a grandes artistas en España dando espectáculos dignos de recordar.

En este caso ha elegido las ciudades de Madrid y Barcelona para hacer sus paradas los días 18 y 20 de julio, respectivamente. Así, el Cívitas Metropolitano y el Estadi Olímpic Lluís Companys recibirán al intérprete con los brazos abiertos y muchas ganas de darlo todo.

Louis Tomlinson - Faith In The Future World Tour

El año va de artistas internacionales. En este caso, Louis Tomlinson pasará por tres ciudades presentando las 12 canciones de su nuevo disco Out Of My System. El artista ha elegido Bilbao, Madrid y Barcelona para ofrecernos su increíble show los días 1, 5 y 6 de octubre, respectivamente. La noticia ha revolucionado a sus seguidores, quienes no tardaron en adquirir las entradas en cuanto salieron a la venta. Solo hace falta ver los vídeos de cuando el artista vino a nuestro país y los seguidores le seguían para poder pasar un rato con él.

Lola Índigo - El Dragón

La nueva era de Lola Índigo ya está muy cerca, al igual que los dos conciertos en los que podremos disfrutar del espectáculo que ofrece. De momento solo conocemos estas fechas que serán el debut de un nuevo álbum que tiene todas las miradas encima, sobre todo por la expectación que están creando los nuevos sonidos que nos ha dejado conocer de momento.

Por tanto, los primeros conciertos de la gira con El dragón se celebrarán el 6 de mayo en el Wizink Center de Madrid y 13 de mayo en el Palau Sant Jordi. Dos lugares muy especiales para Mimi, que nos hará bailar, cantar y saltar como solo ella sabe.

Duki - Desde el fin del mundo

La noticia de Duki nos llegó en octubre, por lo que solo hemos podido acumular muchas ganas de poder tenerle en nuestro país con LOS40 Urban y LOS40 como emisora oficial de los dos eventos. Para conocer al máximo de seguidores españoles posibles, el argentino ha elegido el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Wizink Center de Madrid para llenarlo hasta arriba de todos esos seguidores que le siguen apoyando desde la distancia. Serán los días 24 de febrero y 5 de marzo los que podremos ver al cantante urbano sobre la tarima.

Manuel Carrasco - Corazón y Flecha

Hace solo unas semanas, Manuel Carrasco nos presentó su nuevo disco Corazón y Flecha. Un álbum que no ha tardado en ser todo un éxito entre los seguidores que están desde el principio con el de Huelva. Los dos primeros conciertos se celebrarán en La Cartuja de Sevilla los días 2 y 3 de junio, un lugar mítico para el cantante, pues fue en este estadio donde batió el récord de asistencia de un artista español. El resto de citas están repartidas durante todo el verano de 2023 hasta el 21 de octubre, cuando ponga el broche final en Barcelona.

Pedro Capó - La Neta Tour

Otro de los artistas urbanos que pasarán por nuestra ciudad es Pedro Capó que, con LOS40 Urban como emisora oficial, ya ha cerrado más de un concierto. Los lugares elegidos para presentar su nuevo álbum, La Neta, han sido la Sala El Sol de Madrid, la Sala Jerusalem de Valencia, la Sala Malandar de Sevilla y la Sala La Nau de Barcelona los días 9, 11, 12 y 14 de mayo, respectivamente.

Quevedo - QTE Tour

Y la incorporación de última hora ha sido Quevedo, quien nos ha dado la noticia hace unos días. De momento solo ha cerrado tres fechas oficiales en las que se subirá al escenario para hacernos bailar al ritmo de sus últimos lanzamientos. el cantante visitará, de momento, Las Palmas de Gran Canaria el 11 de marzo, Madrid y Barcelona los días 5 y 12 de mayo.

Y tú, ¿qué concierto no te vas a perder?