Louis Tomlinson estrena ‘Out Of My System’ y anuncia gira por España

Louis Tomlinson tan solo ha presentado dos de las 14 canciones que incluye su segundo álbum de estudio y ya ha soltado la noticia que todos sus fans estaban esperando: habrá Faith In The Future World Tour.

El británico acaba de estrenar su segundo single Out Of My System, un tema punk rock que, según hemos podido conocer, es uno de sus favoritos de este proyecto. Aunque habla de tener la sensación de no haber dado todavía el máximo, el estribillo de este hit hace referencia directa a su trayectoria por One Direction: "Ya he vivido mi mejor vida, pero debo superar el resto".

Además, nos invita a realizar este viaje musical y personal junto a él, pero hay que ir ligeros de equipaje. "Sé que quieres venir conmigo. Así que coge todo lo que tengas a mano y deja lo demás atrás", canta el de Doncaster.

Louis Tomlinson - Out Of My System

Con la canción, el intérprete de Bigger Than Me ha lanzado un lyric vídeo en el que predominan los colores rojos propios de la estética elegida para esta nueva etapa musical.

Faith In The Future World Tour por España

Además de este nuevo adelanto, Louis Tomlinson también ha anunciado una gira mundial para el año 2023. ¡Y sus seguidores españoles están de enhorabuena! Porque este tour pasará por Bilbao, Madrid y Barcelona, concretamente los días 1, 5 y 6 de octubre, respectivamente.

"No os podéis imaginar cuánto ha hecho por mí la gira de este año, así que quería volver a la carretera tan pronto como pudiera. He tenido este tour en mente con cada canción del nuevo álbum que escribíamos. Estoy deseando tocar en directo todo lo nuevo. Gracias por darme siempre vuestro increíble apoyo. ¡Sé que nada de esto sería posbile sin ninguno de vosotros!", ha exclamado en uno de sus recientes posts de Instagram.

Esta gira comenzará en agosto del año que viene en Hamburgo, Alemania y recorrerá Europa hasta el 11 de noviembre, con un fin de gira en la ciudad de Birmingham el 18 de noviembre. Las entradas salen a la venta la semana que viene: el acceso a pre-venta tendrá lugar el 19 de octubre; mientras que la venta general de entradas será el viernes 21 de octubre.