De Rosalía a Shakira: las fotos navideñas de nuestros famosos

En estas fechas tan señaladas raro es quien no se pronuncia en redes sociales: desde los miembros de la realeza, hasta tus cantantes, influencers y actores favoritos. Todos aprovechan sus perfiles para desearle a sus seguidores una feliz Navidad.

Instagram se ha llenado en estos días de reencuentros, de sobremesas cargas de turrones, polvorones, copas y muchas risas, de árboles repletos de magia y de regalos llenos de ilusión, aunque pocos puedan competir con el que le ha hecho Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo.

Las navidades de nuestras celebs



Nuestra motomami Rosalía está disfrutando de estas vacaciones con su chico, Rauw Alejandro. La artista ha incendiado las redes con un posado navideño en bikini y ha aprovechado para compartir algún que otro selfie en la nieve. "Merry xmas motomamiiiiiis", escribía la catalana.

Lara Álvarez, que está a punto de empezar una nueva etapa en su vida, ha felicitado la Navidad a sus seguidores muy bien acompañada. La presentadora lo ha hecho con una estampa junto a sus padres y abrazada a su hermano, su mejor refugio. Además, ha querido dejar constancia de lo bien que se lo pasan con un vídeo dándolo todo con sus amigos perrunos.

Por su lado, Paula Echevarría ha posado junto a su chico Miguel Torres y sus dos hijos: Daniella y Miki. Una imagen navideña que nos ha dejado ver lo grande que está el pequeño de la familia y con la que ha deseado lo mejor a todos con una icónica canción: "All I want for Christmas is you".

La diseñadora Victoria Beckham también ha querido hacer referencia al tema de Mariah Carey, pero lo ha hecho de una manera de lo más original. La mujer de David Beckham ha posado junto a su marido y en su sudadera podía leerse: "All I Want for Christmas Is David Beckham".

Precisamente, la autora de esta icónica canción también ha sido una de las protagonistas en estas fechas. Para celebrar que su popular villancico ha batido récord histórico con 21 millones de reproducciones, Mariah Carey ha compartido una galería de imágenes con una estampa familiar junto a sus hijos Monroe y Moroccan Cannon Carey subidos a un trineo.

Helen Lindes, que no ha pasado su mejor año y que reconoce que "son fechas para echar de menos a los que no están presentes" ha posado con su marido Rudy Fernández de lo más acaramelados.

La artista colombiana, Shakira, tampoco ha protagonizado uno de sus mejores años. Sin embargo, en estas fechas ha hecho las maletas junto a sus hijos para buscar "la serenidad en el desierto". La cantante ha agradecido el apoyo y ha brindado por "un 2023 lleno de paz y esperanza".

"De mi familia a la vuestra queremos desearos una feliz Navidad", escribía Pilar Rubio en una instantánea junto a Sergio Ramos y sus cuatro hijos. Una imagen de lo más bonita en la que estaban rodeados de luces navideñas.

Desde su casa de Mánchester, Edurne y David de Gea han compartido una divertida foto familiar en la que todo el protagonismo se lo ha llevado su hija Yanay. Es la segunda Navidad de la cantante y el futbolista como padres y, a juzgar, lo están disfrutando mucho.

Las navidades más especiales para Messi y Antonella después de convertirse en campeón del mundo de fútbol, también han dejado postal navideña. Aún con la resaca de la celebración, ha posado junto a su mujer y sus tres hijos en Nochebuena.

Nuria Roca y Juan del Val también han protagonizado una de las instantáneas más bonitas y emotivas de la Navidad. Los presentadores se han reencontrado con su hijo Pau cinco meses después en Estados Unidos: "FELIZ NAVIDAD", escribía Nuría rebosando felicidad por todos lados.