Ester Expósito sorprende con su último vestido lleno de aberturas: “Cosa de locos”

A estas alturas nadie duda que Ester Expósito sea toda una referencia de estilo. La actriz madrileña se ha convertido en una de las grandes referencias de la moda española. Y es que todas las firmas de moda quieren vestirla. ¡Y no nos extraña! Tiene un escaparate de más de 28 millones de seguidores y seguidoras.

Además, la joven de 22 años siempre sorprende con su presencia en las alfombras rojas. Sus vestidos y sus looks han cautivado en todas las citas a las que acude. Pero no solo se trata de sorprender en sus apariciones públicas, ¡Ester es una auténtica it girl a la que le encanta llevar las últimas tendencias en su día a día!

De este modo, este 26 de diciembre, Ester ha sorprendido a sus fans con una de sus últimas publicaciones. La actriz, que acaba de estrenar la película Venus, ha compartido algunas fotos posando en la terraza de un increíble hotel.

Lo que más ha llamado la atención, sin uda, es el vestido que lleva. Se trata de un diseño de color rosa pastel de manga larga que se engancha en uno de los dedos. Pero si hay algo que hace único al diseño es, sin duda, las aberturas que tiene en los laterales y que se unen gracias a un broche de brillantes. con forma de corazón. ¡Una fantasía de brilli brilli!

La reacciones no han tardado en llegar

En menos de 24 horas, el post ha recibido más de tres millones de "me gusta". ¡Una auténtica locura! Además, se ha llenado de comentarios. Algunos de ellos han sido escritos por sus compañeros y compañeras de profesión. "Cosa de locos", ha escrito Lali Espósito. "Es que claro", le ha puesto Sergio Momo.

Sin duda, Ester Expósito siempre sabe qué llevar para sorpredernos en cada momento.