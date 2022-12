Lola Índigo revela la ridícula cifra con la que rodó ‘Yo ya no quiero ná’: “Pagué yo a mis bailarinas”

Lola Índigo es el ejemplo de que el talento y el esfuerzo tienen su recompensa. La intérprete de Discoteka lleva trabajando desde que era tan solo una adolescente, pero fue a raíz de Operación Triunfo 2017 cuando recibió su gran oportunidad.

A pesar de ser la primera expulsada de su edición, Lola supo aprovechar al máximo su exposición en los medios, sacando su propio grupo y dándole el protagonismo necesario a las coreografías. La granadina sorprendió al mundo con los ritmos de sus canciones y, sobre todo, con sus impresionantes bailes. ¿El resultado? Que, en 2022, cinco años después de salir de aquella academia, sea una de las artistas españolas más seguidas de nuestro país. De hecho, está a punto de lanzar su tercer álbum de estudio.

Pues bien, aunque hoy en día nadie ponga en duda de su capacidad, sus inicios en la industria musical no fueron fáciles. Al ser la primera expulsada del talent musical de TVE no tuvo el apoyo económico de otros de sus compañeros y compañeras. Lola tuvo una ventaja y una desventaja, tal y como ha comentado en el nuevo pódcast de Laura Escanes: Entre las nubes y el cielo.

“En mi caso yo no era la gallina de los huevos de oro”, empieza diciendo Lola. “Yo fui la primera expulsada de mi edición, entonces para ellos no era ningún tipo de pérdida si a mí me iba mal”. Cuando Laura le ha preguntado si entonces su discográfica le dio libertad para hacer lo que ella quería, Lola ha respondido lo siguiente: “Me dieron quinientos euros o mil, creo que fueron, para hacer el vídeo de Yo ya no quiero ná y le pagué yo a mis bailarinas en un sobre”

Lola reflexiona sobre aquel momento: “Si me iba bien, perfecto. Si me iba mal, pues bueno, les chupaba un huevo seguramente". Con estas palabras Lola desvela la ridícula cifra con la que rodó el videoclip de su primer single. Parece que la cantante tuvo que trabajar el doble que otros de sus compañeros y compañeras para hacerse un hueco en la música.

Lola habla sobre la pérdida

Lola Índigo también ha hablado de otros temas con Laura Escanes. La cantante de Discoteka se ha abierto con la influencer, desvelando que 2022 ha sido un año duro debido a la pérdida de su abuela:

“He sentido la pérdida por primera vez de un ser querido. Hasta hace un año decía que me quedaban mis cuatro abuelos. Primero falleció mi abuelo Pepe y después mi abuela Pepa. Mi abuela era mi persona más querida. Era Aries, de 1 de abril, era una genia, súper divertida. Ahora conozco la ausencia y es terrible. Lo he pasado fatal”.

Sin duda, Lola Índigo ha dado una entrevista muy personal donde nos ha mostrado un poco más de Miriam Doblas.