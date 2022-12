El ‘annus horribilis’ de Morrissey: sin discográfica y rechazado por Miley Cyrus

Después de las últimas noticias que están llegando sobre Morrissey, es evidente que el exlíder de The Smiths no está pasando por su mejor momento. El que fuera uno de los artistas más importantes de la década de los 80 lleva más de dos años sin contar con un sello discográfico que lo sostenga, y su intento de lanzar su último disco, Bonfire of Teenagers con Capitol Records, también se ha visto frustrado. En este momento, su nuevo trabajo está pospuesto de manera indefinida.

No está claro qué pasará con este disco, pero Morrissey también ha recibido otro varapalo. Miley Cyrus, que había trabajado en un dueto con él, ha exigido que se retire su colaboración. "Miley Cyrus ahora quiere que la quiten de la canción I Am Veronica para la cual se ofreció como voluntaria como corista hace casi dos años", dice el músico en un comunicado en su web sin añadir mayor explicación.

Además de la polémica con los retrasos en la publicación de su disco, el inglés ha sido noticia por sus declaraciones y desplantes. En noviembre, se retiró sin dar ninguna explicación de una presentación en un teatro de Los Ángeles cuando llevaba tan solo media hora de espectáculo. "Lo siento, pero debido a circunstancias imprevistas, el espectáculo no continuará. Lo sentimos mucho. Nos vemos la próxima vez. Disculpas". Esta fue la explicación que uno de sus músicos, obligado, tuvo que dar a los asistentes. Ni siquiera Morrissey reaccionó al ruido mediático de los días posteriores, que le acusaban de no soportar el frío que hacía en el recinto.

El músico anunció en mayo de 2021 que estaba a punto de publicar nuevo material, y llegó a considerar que era "el mejor álbum de su vida". La pudimos, de hecho, escuchar un adelanto, Rebels Without Applause, en el que recurre a la nostalgia y recuerda algunas de las bandas de su vida. Había grandes expectativas en sus nuevas canciones, algunas de ellas ya estrenadas en directo, con la producción de Andrew Watt, que se encargó del regreso de Britney Spears junto a Elton John.

Rebels Without Applause

Morrissey carga desde hace unos años con malas críticas relacionadas con sus últimos discos, además de sus incursiones en otros géneros, como la autobiografía y la novela. En este Bonfire of Teenagers ya había anunciado una gran lista de invitados con los que prometía grandes colaboraciones: Chad Smith y Flea de Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop, además de Miley Cyrus, que ya ha solicitado no aparecer finalmente en este trabajo.

El músico lleva con dificultades para encontrar una discográfica desde su intempestiva salida de BMG, con la que grabó sus últimos tres discos, en noviembre de 2020. "El nuevo ejecutivo de BMG ha anunciado nuevos planes para la 'diversidad' dentro de la lista de artistas de BMG, y todos los lanzamientos/reediciones proyectados de BMG Morrissey han sido descartados", señaló el comunicado oficial.

Poco después, el inglés anunció que el lanzamiento de Bonfire of Teenagers quedaría para "el mejor postor", que resultó ser Capitol Record, y su disco se programó para febrero. Finalmente, esta relación contractual se ha roto y el músico no tiene fecha ni soporte para el lanzamiento. Eso sí, Morrissey no se rinde, y ya tiene reservado un estudio en enero de 2023 para grabar un nuevo álbum, que se titulará Without music, the world dies. "Las canciones, por supuesto, son magníficas, e incluso las implacables dificultades que hemos experimentado recientemente no son suficientes para matarnos", señaló el ex The Smiths.