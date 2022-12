Muchos se han despertado este 28 de diciembre con una noticia inesperada. Noticia que aún cuesta creer, ya que se celebra el Día de los Santos Inocentes, pero parece que se trata de una información veraz. Cristina Pedroche está embarazada según Lecturas.

Y es que las palabras que pronunció la colaboradora en El Hormiguero hace tan solo unas días cobran hoy más sentido que nunca. Al parecer, Cristina apostaría por un body painting para las Campanadas con el que anunciaría su embarazo. "Hay un concepto y no siempre el concepto va unido a mucha tela. En los primeros años era más moda y en los últimos años se ha ido convirtiendo todo un poco más en arte. Es una disciplina de arte que todavía no he tocado", confesaba. Pero aún hay más.

"Body painting", pronunció Motos. "Yo no lo he dicho", le respondió Pedroche llevándose las manos a la cara. "Para mí es muy fuerte. Bonito pero fuerte. Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero yo creo que a los corazones de los españoles vamos a llegar", decía. Unas palabras en las que podría leerse el claro mensaje de la noticia de su embarazo.

¡EXCLUSIVA! La MEJOR pista que nos da @CristiPedroche sobre el estilismo que llevará en Nochevieja #PedrocheEH pic.twitter.com/U7sVIAme4l — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 22, 2022

Según Lecturas, Cristina y Dabiz Muñoz han sido vistos entrando a una clínica ginecológica, en la que estarían haciendo todo el seguimiento del embarazo. Además, nuestra protagonista señaló a 20 Minutos en marzo de este año que entre sus planes estaba el de ser madre, aunque no los quería cumplir a corto plazo. No obstante, también señalaba en Zapeando que su padre quería ser abuelo ya.

Otro elemento que fortalece la credibilidad de esta noticia está en los looks oversize que ha lucido en las últimas semanas. ¿Está intentando ocultar algo?

El amor de Cristina y Dabiz comenzó en el 2014. La influencer confirmaba su relación con el chef en las Campanadas de ese año, y hasta ahora han demostrado que su complicidad es indestructible. Han apoyado sus logros mutuamente y han cuidado el uno del otro en los momentos en los que más lo necesitaban.

A muchos aún les cuesta creer la noticia de su embarazo en este día lleno de bromas y mentiras, pero por la exclusiva de Lecturas, sus declaraciones en El Hormiguero y sus outfits oversize fortalecen, y mucho, su credibilidad.