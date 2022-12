Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz confirman que van a ser padres 

El supuesto embarazo de Cristina Pedroche ha sido sin duda una de las noticias de la semana. Y es que hay quien a estas alturas todavía sigue en shock o signo da credibilidad alguna a esta exclusiva que dio la revista Lecturas el pasado miércoles 28 de diciembre, coincidente con el Día de los Santos Inocentes. Sin embargo, hace unos minutos hemos podido salir de dudas, ya que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han confirmado que van a tener un bebé.

Tras rel revuelo ocaisonado estos días, la pareja ha despejado las dudas con un post compartido en Instagram en el que han dejado constancia con una imagen de lo más divertida que este “nuevo guiso” se está “cocinando a fuego lento”. En ella podíamos ver a un pequeño peluche metido dentro de una cacerola junto a las caras de sorpresa de los futuros papas.

“No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos, ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes”, ha comenzado escribiendo Cristina Pedroche en el post.

Seguidamente, la presentadora de las Campanadas de Antena 3 ha expresado su malestar por no poder ser ellos quienes diesen la noticia, ya que aún había muchos miembros de su familia “que no sabían nada”, además de que “no era seguro decirlo”. Sin embargo, esto no ha hecho que vivan el momento más increíble de sus vidas con gran ilusión. “Aun así estamos en el viaje más apasionante que vamos a vivir y, por supuesto, lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal (…)”, ha explicado de forma muy elocuente la colaboradora de Zapeando.

Las reacciones al embarazo

En cuestión de minutos, la publicación ha acaparado más de 65.000 me gustas y más de 1.000 comentarios. Muchos de esas reacciones correspondían a rostros muy conocidos de la televisión y de la crónica social, que no han dudado en felicitar a la pareja, entre los que cabe destacar Lorena Castell, Dani Mateo, Violeta Mangriñan, Tamara Gorro y Marta Lozano, por citar solo algunos.

Para saber más detalles tendremos que esperar a mañana, ya que seguramente Cristina Pedroche, además de sorprendernos con su ingenioso vestido en las Campanadas 2022-2023, seguramente revele más detalles de su futuro como mamá y de cómo se encuentra, tanto ella como su marida, tras dar a conocer la noticia.