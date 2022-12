REM, The Verve, Ed Sheeran, Juanes y otros que fueron Nº1 en Navidad

Conseguir ser número uno en Navidad tiene algo especial. Y si esta semana ha sido la armenia Rosa Linn la que ha logrado la posición de honor en tan señalada fecha, cabe preguntarse qué otros artistas la precedieron en la historia de LOS40. Para eso está La Máquina del Tiempo, que ponemos en marcha, para empezar, en 2021. Hace justo un año, Berlín, de Aitana, era líder del chart desde el 18 de diciembre. Inspirada en su relación con el actor Miguel Bernadeau, un poco antes la había interpretado en LOS40 Music Awards.

Hace cinco años, en 2017, Perfect, de Ed Sheeran, seguía en todo lo alto (era su segunda semana de número uno). Y otro éxito internacional ocupó la primera plaza en las Navidades de 2012, hace diez años: This is love, de will.i.am y la cantante neerlandesa Eva Simons. Era el tercer sencillo de WillPower, uno de los discos en solitario el componente de The Black Eyed Peas.

El reinado de Juanes en la lista continuaba en 2007: después de tres semanas consecutivas a finales de noviembre y primeros de diciembre, el 22 de este mes recuperó el liderato… y aún habría una quinta semana. Cinco años antes, en 2002, la canción que mandaba en LOS40 era Dos hombres y un destino, de David Bustamante y el añorado Álex Casademunt. Dos artistas surgidos de la primera edición de Operación Triunfo unidos en una potente balada que, tras la prematura marcha de Álex en marzo de 2021, resulta imposible escuchar sin que nos embargue la emoción.

Y atención a los dos éxitos internacionales que lideraron la lista por estas fechas en 1997 y 1992. Hace veinticinco años, el número uno fue para The Verve y Bittersweet symphony. Una de las bandas emblemáticas del britpop, la formación liderada por Richard Ashcroft consiguió su mayor éxito con este tema que repescaba unos arreglos de una canción de los Rolling Stones (The last time). Y hace treinta años, la medalla de oro fue para REM con Drive. El grupo de Michael Stipe se separó años más tarde y no hay manera de que se junten de nuevo; de hecho, el carismático cantante lanza ahora un disco en solitario.