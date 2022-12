Rosa Linn consigue con ‘Snap’ el Nº1 de Navidad

Este 2022 nos ha acostumbrado a canciones de largo recorrido, y algunos ejemplos tenemos en la lista: Infinity, de Jaymes Young, que se había publicado en 2017 y que llegó el pasado junio al primer puesto después de hacerse viral en TikTok, o Dile a los demás, de Dani Fernández, que llegó al número uno en septiembre cuando ostentaba el récord de permanencia con 35 semanas en el chart. Pues bien, este día de Nochebuena ha ocurrido algo similar con Snap, de Rosa Linn. Una canción que concurrió al Festival de Eurovisión representando a Armenia allá por mayo, se convirtió en un fenómeno en la red social TikTok y ahora ha conseguido el puesto de honor de LOS40 tras solo seis semanas con nosotros.

Rosa Linn - Snap - Armenia - Official Music Video - Eurovision 2022

Nada hacía suponer que este precioso tema llegara a hacer historia después de haber quedado en vigésima posición en el veterano certamen europeo de la canción. Sin embargo, los usuarios de TikTok empezaron poco después a usarla para sus vídeos y rápidamente se coló en los primeros puestos de las listas de varios países de Europa. En la del Reino Unido, una de las más exigentes, rozó el top 20 y fue número uno en la clasificación de éxitos indies. Dejando a un lado SloMo, de Chanel, ha sido la canción de Eurovisión 2022 que más impacto internacional ha cosechado.

A sus 22 años, su carrera aún es muy breve: Snap es su segundo single. El primero fue King, en colaboración con la cantante estadounidense Kiiara. Y tras Snap ha lanzado otro sencillo, WSIA (Woudl do it again), con el neerlandés Duncan Laurence, quien participó en Eurovisión en 2019 con el tema Arcade. Talento no le falta a la joven Rosa Linn, ni formación musical, pues lleva tocando el piano y componiendo desde los seis años. El tono de Snap, además, es muy apropiado para estas fechas navideñas, durante las cuales reinará en la lista. ¡Enhorabuena!