11 ideas fáciles para la cena de Navidad y asequible para todos los bolsillos 

¿A estas alturas todavía no sabes qué cenar en Nochevieja? ¿Este año le has dicho a tu familia que quieres encargarte tú, pero no tienes ni idea de por dónde empezar? Lo primero... ¡calma! Puede que te hayas venido un poco arriba, pero existen muchas maneras de triunfar y no todas tienes que conseguirlas antes de finalizar el año. En cualquier caso, optar por platos fáciles es siempre la mejor opción. En LOS40 recopilamos algunas ideas fáciles para triunfar en la cena de Navidad y dejar a todos boquiabiertos.

Todo el mundo siempre le da mucha importancia a la música que se escuchará en Navidad durante la cena, ya sean villancicos, hits que lo están petando o esas canciones de estas fechas en inglés que todos tratan de tararear como pueden. Pero hay que ser honestos y la realidad es que a todos nos preocupa lo mismo: comer y hacerlo bien.

Dado que no todo el mundo puede permitirse disfrutar de grandes lujos en estas fechas y más con los precios por los nubes, hemos recopilado algunas ideas fáciles para la cena de Navidad con las que triunfar y disfrutar de un buen festín gastronómico. Además, no te olvides de decorar la mesa con algunos adornos muy típicos de estas fechas, ya que todo suma.

1. Croquetas tradicionales

Da igual si son de carne picada, pescado, pollo, jamón o verduras, la realidad es que cualquier receta de croqueta casera será lo que más rápido desaparecerá de la mesa. Se trata de un clásico que nunca defrauda y que gusta a todo el mundo.

2. Gambones

El marisco siempre sube mucho de precio en estas fechas, pero puedes optar por escoger langostinos y gambas congeladas, que suelen ser más asequibles, y prepararlas a la plancha. Aunque si te atreves con algo más ingenioso puedes preparar un cóctel de marisco de forma muy sencilla o hacer unos gambones en salsa.

3. Dips

Los dips, también conocidas como esas salsas que se utilizan de aperitivo para “mojar” son también otro entrante perfecto para la cena de Navidad. Puedes preparar una mezcla de queso con mejillones, una crema de queso azul, un hummus casero, una salsa con palitos de cangrejo y toda aquella que se te ocurra.

4. Mini tostas caseras

Sabemos que siempre hay una persona “rarita” en la familia. Sí, esa que no le gusta nada y que come tres cosas contadas. Para esa gente, puedes personalizar pequeñas tostas caseras con todo lo que encuentres por tu nevera (y que sepas que le va gustar). Puedes mezclar un aguacate y un huevo frito, atún y pimientos, bacón y queso...

#untablest#untablet#patecaserot#patét#entrantesnavideñose#aperitivonavideño ♬ All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey @pausayplato CANAPÉS PARA NOCHEVIEJA!!😋🎄 • Hoy vamos con una selección de canapés fáciles que se hacen enseguida. Si tienes pensado hacer un aperitivo rápido para estas navidades, nada mejor que estos bocaditos tan sencillos y coloridos, con una mezcla de sabores riquísima… te van a encantar. Solo tienes que montarlos, presentarlos en un plato o fuente y acompañar con tu bebida favorita. Picoteo perfecto para estas fiestas, para disfrutar con la familia.😜💯 • 1️⃣ TARTALETA DE SALMÓN: Salmón ahumado Queso crema tipo Philadelphia🍚 Ralladura de limón🍋 Cebollino fresco🌿 Eneldo🍃 Tartaletas de hojaldre🥨 • Mezcla el queso crema con ralladura de limón y cebollino fresco picado, llévalo a una manga pastelera y rellena las tartaletas de hojaldre. Pon una pequeña “flor” de salmón ahumado en el medio y adorna con un poquito de eneldo fresco. • 2️⃣ BOCADITO PERA Y GORGONZOLA: Queso gorgonzola o azul🧀 Pera conferencia🍐 Nueces Miel🍯 Tostaditas con pasas🍪 • Unta un poquito de queso gorgonzola o el de tu preferencia en una tostadita con pasas, coloca un trocito de pera (la puedes saltear ligeramente, si quieres), un chorrito de miel y unos trocitos de nuez picada por encima para terminar. • 3️⃣ GALLETITA AGUACATE Y MEJILLÓN: Aguacate🥑 Zumo de limón🍋 AOVE🥃 Sal🧂 Mejillones en escabeche🦪 Galletitas saladas🍪 • Saca toda la carne del aguacate, agrega el zumo de limón, un poquito de sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra, bate todo bien y lleva a una manga pastelera. Pon un poco de esta crema sobre una galletita salada y termina con un mejillón en escabeche (el contraste es espectacular) • Si estás buscando un entrante fácil y resultón, apúntate esta selección de canapés para todos los gustos… otro de los imprescindibles en casa en estas fiestas. Mil gracias por tu apoyo y cariño siempre.🥰! • #can #canapés

5. Canapés

Otro de los clásicos de la Navidad que nunca defrauda y que sirve para ir empezando a llenar el estómago. Aquí podrás preparar pequeñas rebanadas de pan tostado con paté y mermalada, salmón ahumado y una crema quesera, torta del casar (si te flipa el queso), gambas con crema de palitos de cangrejo...

6. Boquerones en vinagre

Los boquerones en vinagre son otro perfecto entrante con el que puedes triunfar estas Navidades. Podrás comprarlos frescos u optar por aquellos que ya vienen bañados en vinagre para preparar tú mismo el propio aliño con perejil, ajo y bien de aceite.

7. Tortilla de patata

Sí, lo sabemos. No es demasiado original pero la realidad es que siempre triunfa en cualquier comida o cena y, por tanto, merecía un hueco en esta lista. Piénsalo ¿hay alguien que pueda resistirse al sabor de la tortilla de patatas? Habrá alguno, pero seguro que no estará en tu familia.

8. Empanada

Si vas muy pillado de tiempo y ya no se te ocurren más ideas, entonces anota en tu lista todos los ingredientes que necesitas para hacer una empanada. ¡Toca ponerse manos a la obra! Olvídate de prejuicios y de tus ganas de impresionar, ¡sé práctico!

9. Rollitos

Los rollitos también pueden llevarte a triunfar en tu cena de Navidad. Puedes hacerlos con pan bimbo, con hojaldre o hasta con una barra de pan. En ellos puedes introducir pollo, jamón cocido, bacón, puerro, queso y hasta alguna salsa. ¡Deja volar tu imaginación!

10. Champiñones rellenos de jamón y queso

Otra receta con la que conseguirás ganar un extra de puntos en tu cena de Navidad. Asegúrate de lavarlos bien y después, añade la cantidad de queso y jamón york que necesites. El resultado es de lo más vistoso, pero su sabor... ¡Es exquisito!

11. Alcachofas confitadas

Solo necesitarás alcachofas, un poco de aceite y mucha paciencia. Se trata de otro de esos platos fáciles de hacer que podrían ayudarte a conquistar a ese familiar que se te resiste o a tu padre que no daba un duro por ti al preparar la cena. Recuerda que para elaborarlas necesitas primero ablandarlas y luego (cuando estén frías) freírlas hasta dejarlas crujientes. ¡El resultado te enloquecerá!

Ya lo tienes todo listo para triunfar, ahora solo nos queda desearte suerte y desarte unas Felices Fiestas.