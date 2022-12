Los mejores villancicos y canciones de Navidad en inglés para despedir 2022

La Navidad ha llegado. Y, ¿qué mejor que celebrarla con música? No hay mejor forma de disfrutar de esta fecha tan especial. Y es que durante los próximos días, además de escuchar las canciones más nuevas de este 2022, los villancicos más populares y las canciones navideñas no pararán de sonar. Desde LOS40.com hemos querido preparar para nuestros lectores y oyentes una recopilación con algunos de los mejores villancicos en inglés de todos los tiempos para que este 2022 pongáis música nueva, y no tan nueva, a vuestra Navidad. ¡Porque sea la época que sea, la música siempre es la mejor compañera!

Aquí encontrarás canciones de artistas de lo más variados entre los que están los cantantes británicos Robbie Williams y Ed Sheeran, el dúo musical de Ohio Twenty One Pilots, los artistas que hasta hace nada eran pareja Shawn Mendes y Camila Cabello, la banda de K-pop BTS y como no, la inigualable Mariah Carey con su icónico villancico, e incluso el cómico Jimmy Fallon, entre muchos otros. ¡Dale al play y prepárate para disfrutar!

1. It was a... (Masked Christmas), de Ariana Grande, Megan Thee Stallion y Jimmy Fallon

Ariana Grande y Megan Thee Stallion se unieron al cómico Jimmy Fallon para presentar It was a... (Masked Christmas), un villancico en el que el coronavirus comparte protagonismo con el sonido synth de los años ochenta y el pop de los 2000.

Jimmy Fallon ft. Ariana Grande & Megan Thee Stallion - It Was A… (Masked Christmas)

2. Merry Christmas, de Ed Sheeran y Elton John

Ed Sheeran y Elton John unieron sus voces en una colaboración que todos sus fans esperaban: Merry Christmas. Se trata de un villancico mucho más clásico que los anteriores que nos recuerda a todo lo que está relacionado con esta época tan festiva del año: los cascabeles, los renos, Papa Noel, los gorros blancos y rojos y, sobre todo, la música navideña.

Ed Sheeran & Elton John - Merry Christmas [Official Video]

3. For so long, de Alfred García

Aunque no es un villancico como tal, en For so long de Alfred García se hace referencia a la Navidad. Se trata de canción perfecta para esta época con la que el artista, sin duda, consigue emocionar a todo aquel que la escucha.

Alfred García - For So Long (Lyric Video)

4. Butter holiday remix, de BTS

Es posible que esto no te lo esperaras, y no nos extraña nada. La banda de K-pop BTS relanzó uno de sus grandes éxitos convertiéndole en una canción navideña. ¡Butter, holiday remix' no tiene desperdicio! ¡A disfrutar la navidad a ritmo K-pop!

Butter (Holiday Remix)

5. Fall in love at Christmas, de Mariah Carey, Khalid y Kirk Franklin

Mariah Carey es la reina de la Navidad. Pero además de triunfar con su clásico villancico —que también está en esta lista— este 2022 ha querido ir un paso más allá en el género de las canciones navideñas y se ha sumado a Khalid y Kirk Franklin para deleitarnos con Fall in love at Christmas.

Mariah Carey, Khalid, Kirk Franklin - Fall in Love at Christmas (Official Music Video)

6. Let it snow, de Michael Bublé

A principios del año pasado, Michael Bublé volvió a grabar con la Big Bang Orchestra de la BBC su villancico Let it snow con motivo del décimo aniversario del álbum de Navidad que lo incluye. ¡Y nos encanta el resultado!

Michael Bublé - Let It Snow! [10th Anniversary] (Official Music Video)

7. Can't Stop Christmas, de Robbie Williams

Robbie Williams presentó el pasado 2020 un villancico con un ritmo pegadizo que también está marcado por la Covid-19 en el que ya lo dejaba bien claro: Nadie detendrá a la Navidad.

Robbie Williams | Can’t Stop Christmas (Official Lyric Video)

8. Christmas saves the year, de Twenty One Pilots

Con un ritmo mucho más melancólico —no admite ningún bailoteo festivo— que el de Robbie Williams, los estadounidenses Twenty One Pilots también publicaron un villancico en 2020 cuyo resultado nos dejó con la boca abierta. El dúo presentó Christmas saves the year, una canción en la que se presenta a la Navidad como la salvadora de un año terrible.

Twenty One Pilots - Christmas Saves The Year (Official Video)

9. The Lighthouse Keeper, de Sam Smith

En 2020 Sam Smith lanzó The Lighthouse Keeper, una canción navideña en la que plasma cómo la Navidad es para él el anhelo de estar con sus amigos y familiares. Tampoco es un tema muy animado, pero sin duda es perfecta para una comida tranquila o para poner mientras se prepara el menú de Nochebuena.

Sam Smith - The Lighthouse Keeper (Audio)

10. Christmas Blues, de Sabrina Claudio y The Weeknd

El pasado 2020 la cantautora estadounidense Sabrina Claudio junto al famosísimo The Weeknd publicó Christmas Blues, un blues navideño precioso que acompañará muy bien cualquier cena de Navidad.

Sabrina Claudio & The Weeknd - Christmas Blues (Lyric Video)

11. Santa Claus is comin' to town, de Sebastián Yatra

El colombiano pone una nota alegre a este listado. Yatra presentó en 2020 una versión del villancico Santa Claus is comin' to town en el que intercala el inglés y el español con la que es casi imposible no mover el cuerpo. ¡Esta sí levanta el ánimo a cualquiera!

Sebastián Yatra - Santa Claus Is Comin’ To Town (Feliz Navidad Vol. I)

12. The Christmas Song, de Shawn Mendes y Camila Cabello

Han sido la pareja del momento hasta hace un año, lo que dejó rotos a su club de fans. Shawn Mendes y Camila Cabello han roto recientemente, pero siempre nos quedará su música. Entre ella, la canción navideña que presentaron la pasada navidad: The Christmas Song.

Shawn Mendes, Camila Cabello - The Christmas Song

13. Merry Christmas (I don't want to fight tonight), de Ramones

No todo iban a ser canciones recientes en esta lista, y es que en cualquier playlist de Navidad no pueden faltar clásicos como este de Ramones. Este villancico roquero de la banda de punk de Forrest Hills anima a cualquiera en estas fechas.

Merry Christmas (I Don't Want to Fight Tonight)

14. Zat You, Santa Claus?, de Louis Amstrong

Y de un clásico a otro. Otra de las canciones de Navidad en inglés que deben estar en cualquier lista de reproducción este 2022 es la de Louis Amstrong y su Zat you, Santa Claus? ¿A quién no le gusta pasar las fiestas con un genio como él?

15. One more sleep, de Leona Lewis

Otra de las canciones que deben estar en esta lista es este One more sleep de Leona Lewis. Hace ocho años, allá por 2013, la artista británica publicó esta canción de Navidad enmarcada en el álbum Christmas, with Love. ¡Y a nosotros nos sigue encantando!

Leona Lewis - One More Sleep (Official Video)

16. Wonderful christmastime, de Paul McCartney

En 1979 Paul McCartney lanzó Wonderful Christmastime, un villancico con ritmos pop que alcanzó el puesto número 6 en la lista británica UK Singles Chart y que años más tarde pasó a formar parte de la película Rudolph. ¡A nosotros nos encanta y por eso lo hemos incluido en esta playlist!

Paul McCartney - Wonderful Christmastime

17. All I want for Christmas is you, de Mariah Carey

No podíamos acabar esta lista sin incluir el hit de cada Navidad. Mariah Carey, con All I want for Christmas is you, es capaz de levantar el ánimo a cualquiera y las cifras lo demuestran, pues cada año por estas fechas sube puestos en las listas para alcanzar las primeras posiciones.

Mariah Carey and Michael Buble "All I Want For Christmas Is You"

18. We wish you a merry christmas de la Orquesta Sinfónica y el Coro JMJ

¿Cuántas veces has cantado esta canción sin parar? Este año no iba a ser menos, así que, ya sabes: “We wish you a merry christmas and a happy new year...”, seguro que la has cantando entonando. ¡Esta canción no puede faltar en tu playlist!

19. Santa Baby de Michael Bublé

Esta canción de Navidad en inglés es un clásico que compusieron Sammy Cahn y Jule Styne en 1954 y que Michael Bublé ha versionado con un sonido muy pegadizo. ¡No nos puede encantar más el resultado de Santa Baby!

20. Cozy Little Christmas de Katy Perry

¿Quieres seguir empapándote del ambiente navideño? Cozy little Christmas de Katy Perry invita a no dejar de cantar ni de bailar en todas las fiestas navideñas con esta canción tan pegadiza. Así que, este año despídete cómo se merece al son de la música.

21. What Christmas means to me de Stevie Wonder y John Legend

Stevie Wonder y John Legend se han unido para interpretar esta maravillosa canción, What Christmas means to me, perfecta para esta época del año. En cuanto la escuches será imposible no arrancare con un baile. ¡Dale al play y compruébalo!

22. Last Christmas de Wham!

Seguimos con otra de los clásicos de la Navidad en inglés: Last Christmas de Wham! Esta canción tampoco puede faltar en la playlist durante las fiestas y es que es una de esas canciones que puedes ponerte en bucle y que jamás te cansas de escuchar ¿verdad?

23. Jingle Bell rock Daryl´s versión de Daryl Hall & John Oates

Seguro que cuando has leído el título de la canción lo has hecho cantando y es que esta canción es tan mítica, que se ha ido traspasando de generación a generación convirtiéndose en todo un clásico de la Navidad.

24. Underneath the Tree de Kelly Clarkson

Esta canción que canta a la generosidad y la gratitud de las personas, tampoco puede faltar en esta lista de villancicos y canciones de Navidad en inglés, ya que invita a pensar que el único regalo que necesitas en estas fiestas es la persona que quieres a tu lado.

25. Rockin´ around the christmas tree de Miley Cyrus

Con un sonido más gamberro, pero sin perder ese punto nostálgico de la Navidad, esta canción versionada por Miley Cyrus es perfecta para inaugurar la pista de baile. Aunque si lo prefieres puedes optar por la versión original de Brenda Lee, que es un clásico que tampoco defrauda.

26. I´ll be home for christmas de Camila Cabello

Otra de las canciones de Navidad en la que se mezcla el pop más internacional y un poco de música mariachi es este hit de Camila Cabello. Esta melodía sorprende a todo aquel que la escucha y es que su resultado es cuanto menos curiosos. Si quieres dejar a todos tus invitados con la boca abierta y huir de los típicos villancicos infantiles, entonces no te olvides de añadir esta canción a tu lista.

27. This Christmas de Christina Aguilera

Nuestra queridísima Christina Aguilera tampoco defrauda y este villancico This Christmas, que lleva ya más de dos décadas entre nosotros, es también uno de esos hits para cantar y gritar a pulmón abierto. ¿Te atreves?

28. Happy Xmas (Was ir over) de Cèline Dion

Modo intensito activado en 3,2,1... esta canción de Cèline Dion se ha convertido en todo un hit navideño año tras año y, por tanto, también merecía un hueco en esa lista. Es imposible no ponerse nostálgico y lanzarte a abrazar y besar a tus seres queridos.

29. My kind of present de Meghan Trainor

Si te has autoproclamado el DJ de las fiestas de Navidad en tu casa, acuérdate de meter My kind of present de Meghan Trainor, que resulta de lo más pegadiza y alegre. Una canción perfecta para bailar, animar las reuniones y disfrutar del ambiente más navideño.

30. My only wish (this year) de Britney Spears

Muchos fans de la cantante ya la tendrán incluida en su playlist de villacincos y canciones navideñas y tú podrás hacerlo después de leer esto, ya que esta melodía del género teen pop te llevará a inaugurar la fiesta de la Navidad con su sonido tan estridente.

31. It´s beginning to look a lot like christmas de Michael Bublé

Otro de los clásicos navideños que no pueden faltar es este de It´s beginning to look a lot like christmas con el que podrás amenizar las comidas y las cenas con tus seres queridos con la magia propia de la Navidad.

32. Santa tell me de Ariana Grande

La llegada de Papá Noel es una de las noches más emocionantes para muchos niños y adultos y esta canción de Ariana Grande nos traslada exactamente a ese punto. Así que, dale al play y prepárate para disfrutar de un viaje multisensorial.

¡Muy feliz Navidad 2022 y feliz Año 2023!