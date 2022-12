Laura Escanes resume el año de su separación de Risto Mejide con unas fotos “no instagrameables”

Se acercan el final de año y toca hacer balance de este 2022. Para ello no hay mejor forma que echándole un vistazo a nuestra galería del móvil. Ahí, queramos o no, tenemos nuestros mejores recuerdos y algunos que desearíamos que no hubiesen pasado. Las redes sociales son el mejor sitio donde crear una recapitulación de todo lo que hemos vivido, ya sea bueno o malo, para compartirlo con nuestros seguidores. Algunos han optado por utilizar la herramienta que la red social ha puesto al alcance de todos lo usuarios para resumir su año y otros por hacerlo ellos mismos.

La última en mostrarnos la montaña rusa de emociones que ha vivido este año ha sido Laura Escanes. No ha sido un buen año para la influencer, aunque intentó empezar el año con el pie derecho sabiendo que se le venía un proyectazo por delante; su participación en El Desafío.

Pero siendo honesta y sin engañarse ni a ella misma ni a sus seguidores, la joven ha querido compartir las fotos "no instagrameables" que tiene bajo llave. Han sido unos meses donde se ha sometido a una colonoscopia, ha empezado las grabaciones en el programa de Antena 3 y ha recibido el premio Ídolo a Lifestyle 2022, sin embargo, a veces eso no es todo...

Laura Escanes resume su año 2022. / Instagram @lauraescanes

El giro de su año

"Un año que personalmente no acompañaba a lo profesional y ha sido muy duro. He trabajado mucho en mí, pero el proceso ha sido difícil", escribía Laura sobre una foto llorando. Parece que el giro drástico que ha vivido durante este año empezó en abril, mes en el que cumple años y que de costumbre suele ser muy especial para ella.

Su cumpleaños lo celebró rodeada de su familia, pero no tiene un buen recuerdo. "Me encargué yo misma el pastel (triste, pero cierto) y un poco más y me saco yo misma el pastel para que lo soplara", revelaba, ¿empezarón ahí los problemas con Risto Mejide o estaba cumpliendo con sus compromisos laborales? La influencer ha querido mostrar esta parte en Instagram porque le da rabia "esa presión de enseñar que estás feliz porque si te comparas todo son familias felices y momentos increíbles".

Laura Escanes resume su año 2022. / Instagram @lauraescanes

Hace unos meses, la catalana se sinceraba y explicaba que le habían salido calvas en el pelo junto a unas imágenes. Un problema que ahora ha afirmado que fueron a causa del estrés. Pero los dramas no quedaban ahí y, a pesar de que ha tenido "proyectos increíbles", una parte de ella necesitaba permitírse estar mal. "El resumen de mi año podría ser este", escribía sobre un vídeo donde aparece a lágrima tendida.

Lo que más emoción le ha hecho sentir a la influencer es que, en estos duros momentos, ha estado rodeada de sus amigas y de su familia. Y aunque meses como septiembre los haya querido pasar "rápidito", por su separación con Risto Mejide, ha hecho unas pausas claves. En el estreno de Dulceida al Desnudo, Laura ha desvelado que tras atender a la prensa se tuvo que ir con "un ataque de ansiedad horrible después de las entrevistas".

Un año que la influencer no olvidará jamás por sus idas y venidas. Eso sí, su cierre al 2022 no podría ser mejor viendo todo lo que ha vivido: enamorada de su chico Álvaro de Luna y junto a su pequeña Roma.