Anabel Pantoja despide el 2022 al ritmo de Bad Bunny, con twerking y mucho Yulen Pereira

Sin duda, el mar es importante en la vida de Anabel Pantoja y ha marcado muchos de sus momentos. Se casó con un surfista profesional y, aunque le duró poco su matrimonio con Omar Sánchez, lo cierto es que la acercó a las islas Canarias donde creó una nueva familia de amigos.

Y fue el mar el que volvió a marcar su vida sentimental cuando coincidió en Supervivientes con Yulen Pereira. Muchos baños en aquellas playas que fueron testigos del inicio de su relación.

Así que, no nos extraña que haya sido un vídeo en el mar el que haya marcado el final del 2022 para ella. “Nunca he sabido cómo acabaría cada año, ni con quien”, empezaba diciendo. Pero tenemos claro con quién lo ha hecho este año. El amor manda, y los que no apostaban por su relación con el esgrimista, han tenido que callarse. Y con imágenes con él en la playa, con un poco de twerking y Esos ojitos de Bad Bunny y Bomba Estéreo de fondo, cierra este año.

Declaración de amor

“Este año es a tu lado, después de 8 meses que este puñetero 🌍 quiso que nos encontráramos y no dejáramos de mirarnos y cuidarnos incondicionalmente a cambio de nada. @yulenpereira 🖤”, compartía como declaración de amor a su chico.

“Al final de este año no sé cómo estaremos ni como lo acabaremos pero si el consejo que le doy a toda las personas que lean esto, es que vivan todos los días como si fuera el último de cada año, con las personas que le hagan feliz y reír sobre todo. Mañana nunca sabremos lo que pasará. Que paséis una noche bonita 🥹”, terminaba diciendo junto al vídeo con el que ha querido despedir el 2022.

Un año que termina junto a Yulen y su familia como pudimos ver en Navidad cuando compartió imágenes de su Nochebuena con todos ellos con muchas risas, bailes y buen rollo.

Ahora, por delante, un nuevo año que comienza con amor y muchos proyectos profesionales. Veremos si acaba igual.