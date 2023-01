Rosalía, Aitana, Lola Índigo, Chanel o Malú despiden el 2022 con confesiones y recuerdos imborrables

Nochevieja es un momento de fiesta, pero también de balance, de repasar lo que ha dado de sí el año y rescatar las imágenes, recuerdos y momentos especiales vividos. Momento, incluso de hacer confesiones.

Y este 2022 no iba a ser diferente. Son muchos los que han hecho ese ejercicio antes de dar la bienvenida al 2023 y nos hemos quedado con algunos de esos mensajes que han querido compartir en redes.

Diez mujeres que han tenido un año de éxito, pero que, como muchas reconocen, tampoco ha sido fácil. Y es que hay sombras y claros en todas las vidas y la diferencia está entre los que lo comparten y lo que no.

Rosalía, sin parar de cantar

“ADIOS 2022🥹 NUNCA ME CANSARÉ DE CANTAROS SAKURA❤️ gracias a todos los q habéis estado en alguno de estos shows me habéis dado el mejor año de mi vida”.

Aitana y un año vertiginoso

“Más del 2022 🫡 Q LOCURA DE AÑO, lleno de experiencias, personas, lugares, emociones, aprendizaje. Marcado para siempre ❤️

Lola Índigo, aprendiendo

“2022 me has hecho mucha pupa pero he aprendido tantas cosas que este 2023 me lo como sin cubiertos, nadie esta preparao 🫀 ni siquiera yo 🫀”.

Chanel y el año del éxito

“✨2022 RECAP✨ gracias a mi gente por hacer del 2022 un año inkreibleeeeeee!!! OKMMMMMM #recap2022”.

Malú y sus confesiones

“Hace exactamente un año trataba de expresaros la emoción q sentía por todo lo q estaba por venir… en cierto modo mentí un poco, o más bien eludí una parte… Sentía emoción, sí, pero tb tenía miedo, mucho miedo, miedo a volver a enfrentarme a un escenario, miedo a no estar preparada, a no sentirme cómoda ahí arriba, miedo a mi voz, a mi capacidad física… a no tener el show q quería daros, miedo a no estar a la altura…Lo pase realmente mal…

Tan mal q los días pasaron volando y cuando me quise dar cuenta ya estaba ahí, se apagaron las luces y salí … En una milésima de segundo volví a respirar, bastó una milésima de segundo para volver a sentirme plena y solo tuve q dejarme llevar para quitarme todos esos temores de mi cabeza… Volvía a mi lugar, mi hábitat y mi cuerpo lo sabía, a mi cabeza le costaba más…

A partir de ahí arrancó una de las giras más bonitas y satisfactorias de mis 25 años de carrera, he disfrutado cada segundo de cada viaje y cada concierto, de mi gente, de vosotros y he aprendido a colocar las expectativas donde tienen q estar, en la basura…

Para mí, ha sido un año maravilloso de absoluto aprendizaje y paz…

Un año en el q me he preocupado por mí, por mis miedos, en el q he aprendido q solo tú puedes boicotearte y q no hay nada más importante q vivir en paz contigo mismo para q todo fluya, q las expectativas pueden hacer daño y no hablemos de las expectativas q tú crees q tienen los demás sobre ti…

Tengo una hija sana y feliz, la oportunidad de expresarme con mi música para todo el q me quiera escuchar, amigos q me quieren y a los q quiero y una familia increíble a la q resumo mejor llamando tribu…

Despido este 2022 con lágrimas de emoción por todo lo q me ha enseñado, por todo lo q he vivido y por mostrarme lo verdaderamente importante de la vida.

Este año no lo empiezo con miedo, asumo q aún me quedan batallas pero lo empiezo con fuerza, con ganas, con serenidad y teniendo muy claro q me hace feliz.

Vamos a por el 2023!! Feliz año nuevo!! ❤️”.

Karol G, con lo bueno y lo malo

“Gracias 2022 por lo difícil que fuiste, pero más aún, por todo lo que me enseñaste ✨🌊 Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó 🌺 … Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa que, ni cómo, ni cuando …

MAÑANA SERÁ BONITO 🧜‍♀️🌸☀️🌴🌈🐠🌺✨🌻💜🦀”.

Úrsula Corberó, ready

“Gracias 2022 🪐 Toy ready para lo que venga.

Feliz entrada de año a todos ☄️”.

Hiba Abouk, mamá feliz

“2022 gracias por darme una de las cosas que más quiero en este mundo: mi hijo Naím. Afortunada por tener salud y disfrutar de los míos que también están sanos.

Aquí un resumen de algunos de mis momentos favoritos. Gracias a todas las personas que me quieren y cuidan, sabéis quienes sois y que os amo.

¡Feliz 2023 a todos!”.

Evaluna y un año intenso

“Este año definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post.

Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo.

Parí en casa como lo soñé sin anestesia y con Camilo y mi familia respirando y viviendo cada contracción conmigo.

Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente.

Hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer.

Cumplí 25 años y estoy donde quiero estar.

Me enamoré más de mi mamá y de nuestra relación.

Nació Apolo

Nació Sebastián

Nació Juana

Y nació Fe.

Me tatué con mi @paumacher

Nos fuimos de gira.

Les compartí Refugio que es una canción que amo eternamente.

Argentina ganó el mundial. 🇦🇷😭

Lanzamos @thehouseproject

Salió Los Montaner. (Sueño de @montaner de toda la vida)

Me nominaron a los Latin Grammy con el amor de mi vida!

Sigo logrando amamantar a Indi y ya van casi 9 meses que también es un sueño cumplido.

Me volví más y más loca por mi esposo.

Me sentí más cerca de mi familia y amigos.

Me leí 12 libros desde agosto hasta hoy (más de lo que había leído en toda mi vida).

Índigo aprendió a decir Mamá, Papá, tres, teta, bebé, hola y bye bye. Aprendió a gatear y ama aplaudir y sonreír.

Volví a sorprenderme con los detalles chiquititos de Dios.

Y me emociona terminar el año en casa, cerca de la gente que amo.

Esperando empezar el 2023 con retos nuevos, más viajes, más descanso, más conciertos, más familia, más recetas, más carcajadas, más DIOS en mi vida, y más amor de Él para compartir con todos. Feliz año familia linda. Prometo que estoy presente siempre. Los amo 🤎”.

Lolita, agradecida



“Gracias a este año por tanto como me ha dado a nivel profesional y personal, he tenido Salud, tengo, trabajo, amigos, mis hijos, mi familia, mi nieto noah el amor de mi vida, he tenido momentos bajos de ánimo y de echar de menos a gente que ya no está, a otros los he desechado de mi vida por prescripción médica jajaha, y lo mejor de lo mejor, sigo en pie y sobre todo a esta personita que se llama nala, Mas bonita que ninguna, no tengo queja de este año, pero el 2023, será mejor para todos y sobre todo para esos países que están en guerra que se acabe de una puñetera vez, y sobre todo vamos a querernos más, vamos a seguir luchando por nuestros derechos, que no maten a más mujeres, y por favor recordemos que somos seres humanos, que tenemos solo una vida y hay que vivirla sin hacer daño, que el universo y Dios se encarga de mostrarnos el camino, yo voy de la mano de mis nietos y solo pido Salud y trabajo para que sean hombres y mujeres de bien como lo son los míos, mis hijos y mi familia, a los de cielo a mis Ángeles gracias, y a todos ustedes que estáis ahí, a los que me siguen y me quieren y a los que no también les deseo lo mejor, feliz año, de corazón, vamos entre todos a dejarles a los nuestros un mundo mejor os quiero”.

Hay muchas más, pero estas 10 formas de despedir el año nos ayudan a hacernos una idea.