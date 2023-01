Lola Índigo y Luis Fonsi comienzan el año juntos con ‘Corazones rotos’

Este 2023 promete ser un gran año para Lola Índigo que ha anunciado que lanzará nuevo álbum, El dragón. Además, ya ha anunciado que dará dos grandes conciertos esta primavera: 6 de mayo en el Wizink Center, de Madrid y 13 de mayo en el Palau Sant Jordi, de Barcelona.

Pero vamos por paso y ha decidido comenzar con una primera colaboración que ha anunciado el primer día del año: “6 de enero 🫀 CORAZONES ROTOS con @luisfonsi”. Menudo regalazo de reyes para todos sus seguidores junto a Luis Fonsi.

“Tú lo hiciste un himno🫀 @luisfonsi te amoooooo”, le decía a su nuevo compañero en esta aventura. Y hemos podido escuchar un ritmo y tiene pinta de que la vamos a cantar en bucle porque es imposible quitársela de la cabeza.

“El día que le escuché cantarla lloré durante una hora”, aseguraba la cantante, en sus stories, sobre la interpretación de su amigo.

“Hasta que no te acuerdes, esas luces de colores para el mal de amores. Pide al DJ tus canciones, yo te doy razones pa’ que te olvides de ella”, dice ese estribillo tan pegadizo que han servido de banda sonora para uno de los vídeos que ha grabado desde Londres donde ha decidido dar la bienvenida al año.

Portada con corazón

Un corazón en la portada, de esos anatómicos, no románticos, y que pese a estar roto, como dice el título, late con fuerza, como nos ha mostrado el ilustrador, Nikos Stankovich. Un corazón que nos ha recordado al de Shakira y su colaboración con Ozuna, Monotonía.

Y es que, en eso de mal de amores, parece que tiene experiencia. Despedía el año con unas palabras que nos dejaban claro que no ha sido todo bueno en el 2022.

“2022 me has hecho mucha pupa, pero he aprendido tantas cosas que este 2023 me lo como sin cubiertos, nadie esta preparao 🫀 ni siquiera yo 🫀”, aseguraba. Pero puede que toda esa pupa haya servido de inspiración para sus nuevas canciones y esta colaboración promete.

Y mientras ella pasaba el año nuevo en Londres, él lo hacía en Aspen junto a su mujer y sus hijos. Eso sí, se unirán para el próximo día de reyes, regalarnos su último temazo del que ya han llegado los primeros comentarios. “LA QUIERO PONER EN BUCLE SÁCALA YAA PLSSS”, aseguraba Mar Lucas mientras Lola Lolita compartía varios aplausos.