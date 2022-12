Los discos más esperados de 2023: Lola Índigo, JLo, Maneskin, Sam Smith, Ana Mena y más

Dar la bienvenida a un nuevo año siempre supone una nueva oportunidad para ampliar nuestros gustos musicales: desde conocer artistas que no habíamos escuchado antes hasta rayar las canciones que presentan nuestros artistas favoritos.

Este 2023 viene cargadito de novedades, tanto en el panorama nacional como internacional. Algunos artistas ya han dado todos los detalles de sus próximos discos, por lo que solo nos queda esperar a que llegue el día clave de su lanzamiento. Sin embargo, otros tan solo han dado algunas pistas de lo que descubriremos en un futuro próximo.

Es por eso que hemos recopilado todos los álbumes que podrían aparecer en tu Spotify Wrapped de 2023. ¡Mira todos los que se publicarán!

Lola índigo - El Dragón

Lola Indigo, Maria Becerra - DISCOTEKA

En 2023, Lola Índigo romperá el cascarón para presentar en directo el próximo mes de mayo su tercer álbum de estudio, del que ya conocemos dos adelantos An1mal y Discoteka. Un disco que verá la luz en primavera y del que, poco a poco, vamos descubriendo nuevos detalles, como una colaboración muy emocionante y el título de sus diferentes tracks, como Corazones Rotos. ¿Será Luis Fonsi el artista que participa en ese mismo tema?

Måneskin - Rush!

Måneskin - MAMMAMIA (Official Video)

La banda italiana ganadora de Eurovisión 2021 lanzará el próximo 13 de enero el que será su cuarto proyecto discográfico. Se llama Rush y cuenta con 17 nuevas canciones, entre ellas The Loneliest, Mamma mia, Supermodel o La Fine. Este mismo disco tendrá una sola colaboración. Ni más ni menos que Tom Odell, de Rise Against The Machine.



Sam Smith - Gloria

Sam Smith, Kim Petras - Unholy

Sam Smith volverá a la escena pop con Gloria, un nuevo disco que ha sido el faro que ha guiado su vida durante los últimos dos años. Incluye 13 temas y colaboraciones con Ed Sheeran, Koffe o Jessie Reyez, así como el superhit Unholy junto a Kim Petras. Podremos escucharlo al completo a partir del 27 de enero.

Jennifer López - This Is Me... Now

Jennifer Lopez - Jenny from the block

JLo celebrará el 20º aniversario de This Is Me... Then con un álbum cuya máxima inspiración vuelve a ser el amor con mayúsculas. Igual que en 2003 quiso capturar ese momento y ese sentimiento tan profundo en el tiempo, en 2023 volverá a encapsular de nuevo su cuento de hadas con Ben Affleck. ¡Habrá Dear Ben part II!

Ava Max - Diamonds & Dancefloors

Ava Max - Dancing’s Done (Official Visualizer)

Finales de enero ha sido también la fecha elegida por Ava Max para lanzar Diamonds & Dancefloors, un proyecto que contará con los sonidos más característicos de la música disco procedente de los años 80. La cantante ha apostado todo al rojo con este disco, del que ya conocemos Dancing's Done, Million Dollar Baby, Weapons y Maybe You're Problem.

Lewis Capaldi - Broken by Desire to be Heavenly Sent

Lewis Capaldi - Forget Me (Official Lyric Video)

Tras el éxito indiscutible de su álbum de estudio, Lewis Capaldi lanzará el próximo 19 mayo de 2023 su segundo disco. Un disco con el que volverá a los escenarios en una gira mundial que pasará por nuestro país en marzo y donde presentará canciones como Forget Me, Pointless y muchas sorpresas más.

Ana Mena - AM2

Ana Mena & Belinda - LAS 12

El ‘23 también será el año del esperadísimo segundo disco de Ana Mena, del cual aún desconocemos su nombre. La malagueña por fin nos dará el proyecto pop que necesitamos y que incluirá canciones como Música Ligera, Las 12 y Me he pillao’ por ti, un tema que, aunque todavía no ha salido oficialmente, sus fans ya se saben al pie de la letra gracias al adelanto que ha compartido tanto en redes sociales como en diferentes conciertos a lo largo de 2022.

Aitana - A3

Aitana - Otra Vez

Aitana ha confesado en varias entrevistas durante 2022 que está trabajando en su tercer álbum de estudio desde hace tiempo. De hecho, no solo ha dicho que los nuevos sonidos de este trabajo irán por el camino de sus últimos hits como Formentera, En el coche o Mariposas, sino que también se ha cambiado la foto de perfil en sus diferentes redes sociales. Del mismo modo, Cali y El Dandee han augurado que este disco estaría terminado en enero y que, a partir de ese momento, su lanzamiento se retrasaría tan solo unos meses -aunque la catalana y su equipo tienen la última palabra-.

Miley Cyrus - MC7

Miley Cyrus' Electrifying Performance of "You"

Miley ha empapelado diferentes ciudades alrededor del mundo para anunciar su regreso alto y claro, sin rodeos ni tapujos. La frase "Año nuevo; Miley nueva" que puede leerse en todas estas vallas publicitarias viene acompañada de unas imágenes explícitas que muestran algunas partes semidesnudas del cuerpo de la aritsta. ¡Se viene una nueva era! Y, a juzgar por sus últimas apariciones, de lo más rockera.

Olivia Rodrigo - OR2

Olivia Rodrigo & Natalie Imbruglia - Torn

Con la publicación del Spotify Wrapped 2022, muchos artistas enviaron un vídeo para agradecer el apoyo a sus fans más incondicionales. Y Olivia Rodrigo, además de dar las gracias, anunció música nueva para este año venidero. Después del éxito de Sour -que arrasó en los premios Grammy-, la joven está preparada para seguir deslumbrando al planeta con su talento y un segundo disco.

Dua Lipa - DL3

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie

Dua Lipa ha hablado por activa y por pasiva de la paciencia necesaria para ir trabajando esta nueva aventura musical. Sin embargo, parece que la cuenta atrás para recibir DL3, el tercer proyecto discográfico de la inglesa, podría haber comenzado. Es posible que conozcamos los primeros detalles de su próxima etapa a lo largo de este nuevo año.

Taylor Swift - ¿? (Taylor Version)

Taylor Swift - Bejeweled

A pesar de la sorpresa que nos llevamos con la publicación de Midnights, no nos olvidamos de que Taylor Swift tiene pendiente algunas regrabaciones. El videoclip -y los Easter Eggs- de Bejeweled apunta y da a entender que Speak Now será el próximo álbum en relanzar bajo la etiqueta Taylor's Version, aunque Bad Reputation también podría ocurrir en los próximos doce meses. Sea como fuere, nos espera un nuevo año acompañados de Taylor Swift y su gira The Eras Tour. Eso seguro.



Quevedo - Album Mode

Playa Del Inglés - Quevedo, Myke Towers

Quevedo celebrará el éxito de su sesión con Bizarrap en 2022 saliendo por España con una gira en la que presentará también su nuevo disco. "Tendrá 16 temas, de los que ya hay cuatro adelantos", explicó en el formato de entrevistas Charlando Tranquilamente de Ibai Llanos. Con esto se refería a canciones como Vista al Mar, Punto G, Sin Señal o Playa del Inglés.

Karol G - KG4

KAROL G, Ovy On The Drums - CAIRO

En LOS40 sabemos de primera mano que Karol G está preparando una gira por Europa para 2023. El cambio de look del azul al rojo nos indicaba el comienzo de una nueva era musical, de la que ya conocemos canciones como Gatúbela y Cairo. Hemos descubierto que ha estado componiendo y creando en el estudio, por lo que no es descabellado pensar que la colombiana lanzará su cuarto álbum a lo argo de esta temporada.



Duki - Temporada de Diablos

DUKI - GIVENCHY

Ya lo dice al final de Givenchy: "Espero que hayan disfrutado de Temporada de Reggaetón. Temporada de Diablos coming soon". Y es que Temporada de Diablos es una vuelta por completo al trapmás puro por parte del argentino. Además, visitará nuestro país entre febrero y marzo del año que viene en dos citas en las que seguro conoceremos barras inéditas hasta ahora.



Pero estos no son los únicos artistas de los que podemos esperar proyectos que sumar a sus respectivas discografías. Chanel podría lanzar su primer álbum de estudio; tras sus últimos singles, Shakira y Nathy Peluso también tienen bastantes papeletas para publicar un nuevo proyecto; las continuas visitas de Selena Gómez al estudio -y su colaboración con Rema en Calm Down Remix- podrían suponer su regreso a la industria musical, al igual que Rihanna con sus dos nuevas canciones para la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever y su futura actuación en la Superbowl 2023.

Y, aunque Bad Bunny ha dicho que 2023 será para descansar y disfrutar de todo el éxito cosechado durante el año anterior, no nos extrañaría que sacase un disco enteramente de trap, como relata en Me fui de vacaciones ("pa la baby yo después saco un disco de trap") o en <3 ("Y en nueve meses vuelvo y saco otro, pa' retirarme como Miguel Cotto").