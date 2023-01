Aitana, Manuel Carrasco o Paula Echevarría, entre la multitud de celebs que se despiden de Elena Huelva

Elena Huelva recibió en diciembre la peor noticia que se le puede dar a un ser humano. Poco se podía hacer ya para seguir luchando contra el cáncer que monopolizó su vida los últimos cuatro años. Pero ella, lejos de rendirse, siguió manteniendo esa ilusión y esperanza por vivir.

Porque si había algo que caracterizaba a la influencer eran sus ganas para vivir y el optimismo perpetuo. Pero no pudo ser y este 3 de enero fallecía dejando un vacío enorme entre todos los que seguían sus pasos con la esperanza de un día verla recuperada.

Ahora toca despedirse, agradecerle el gran ejemplo que ha sido para muchos y la lección de vida que nos ha dejado a todos. Sus más de 800.000 seguidores en Instagram lloran su pérdida, pero sonríen al imaginarla bailando en las estrellas.

Porque si había algo que la apasionaba era la música y allí estaba en todos los conciertos que podía. De ahí su amistad con artistas como Aitana o Manuel Carrasco que estuvieron siempre muy pendientes de su evolución.

Ellos y muchos otros se despiden de ella y llenan las redes sociales de recuerdos de una vida que se aprovechó con intensidad.

Aitana

Una de las artistas que más admiraba Elena era Aitana con la que tuvo muchas oportunidades de reencontrarse. No podía faltar su despedida en este momento tan duro: “Mi niña, tus ganas siempre ganaron. Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero 🤍 #tusganasganan”.

Manuel Carrasco

“Tú dijiste “la vida son los recuerdos con las personas” yo nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos, encima y debajo del escenario junto a tu ángel de la guarda, tu hermana @emihupa”, empezaba escribiendo Manuel Carrasco que estuvo varias veces en el hospital visitando a Elena.

“Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas… No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces… Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida. Allá donde estés tu luz sigue brillando. Te queremos preciosa. Pd: Aquí pongo muchos de los recuerdos imborrables contigo, sintiendo la música que tanto te apasionaba”, añadía.

Paula Echevarría

“Mi niña. Ojalá no tener que escribir esto nunca… ojalá no tener que despedirme de ti. 💔 Que injusto todo, tu querías vivir, querías disfrutar, seguir yendo a los conciertos de tu Aitana y de tu Manuel, seguir viniendo a Madrid de viaje… (nos quedó un café pendiente y tantas cosas 😔)”, reivindicaba Paula Echevarría.

“Has sido, eres y seguirás siendo una inspiración para mí y para tanta gente que ni te imaginas. Te recordaré en cada atardecer, cada vez que el viento me dé en la cara… pq como tu decías, eran esas cosas, las más simples las que daban la verdadera felicidad… (que pena que a veces no nos demos cuenta)”, ponía de manifiesto.

“Me quedo con lo más bonito de esto, haberte descubierto, haberte conocido… porque sinceramente, lo único bonito eres tú... tú y mi @emihupa que, tranquila Elena, no se queda sola, seguro que somos muchos los que también la cuidaremos a ella... porque el vacío que dejas es muy grande”, terminaba, haciendo referencia a la hermana de Elena.

“Hoy todo el mundo está volcado contigo y con tu familia pero ojalá todos hagamos lo que tu más nos pediste, luchar por la investigación, esa tan importante para que esto no siga pasando... Vuela alto y baila mucho desde tu estrella 🌟 ♥️”, terminaba compartiendo.

Eva González

Todos han querido ir compartiendo sus recuerdos con Elena y Eva González no ha sido diferente: “El otro día reíamos juntas cuando me mandaste esta foto del 2019 porque eso nunca te faltó, la sonrisa más bonita. Esa que nos va a iluminar siempre a todos los que nos quedamos aquí, con la lección aprendida. Brilla desde tu estrella, esa a la que tú fiel escudera @emihupa puso tu nombre. Mi niña guerrera, TUS GANAS HAN GANADO”.

Beatriz Luengo

“Decía Nelson Mandela que lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido sino el vivir para poder inspirar a otros. Elena nos ha dejado inspiración para 20 vidas más. Donde estés sigue bailando y sonriendo. Esta noticia me ha roto el alma. Estas son las cosas que no entiendo 😔 #misganasganan #elenahuelva #fuckcancer”, compartía Beatriz Luengo, rota de dolor como tantos otros.

Toñi Moreno

Toñi Moreno ha recordado aquella vez que recibió en su plató a Elena: “Nunca te olvidaré Elena. Has ganado porque has sido toda una lección para todos. Gracias por esa vida tan extraordinaria que tuviste. Hoy solo puedo llorar por tu marcha”.

Paz Padilla

“Sé que tú alma se llenó de amor del bueno, del que pesa, del que te acompaña donde estés. Siempre rodeada de los tuyos, tu paso por la vida transformó a muchos, ellos te recordarán cada día de sus vidas, nadie quedará indiferente a tu paso, los que te conocen hablan de ángel, de luz, de lucero, a ellos les mando un abrazo enorme!!!! Continúa tu camino”, le pedía Paz Padilla.

“Gracias por lo que has conseguido, muchos pasamos por aquí sin mover conciencia y sin dejar reguero de amor. Gracias!!! AVANZA!!!”, terminaba agradeciendo.

Ana Obregón

Ana Obregón es una de las mujeres que mejor puede entender ahora mismo a la familia de Elena. Ella perdió a su hijo y sabe el sufrimiento que eso conlleva. Ella también ha querido despedirse de ella.

“Mi princesa guerrera y luchadora: Poco puedo decir cuando las palabras desbordan el alma. 💔 Conocerte, estar a tu lado estos meses, buscar en todo el mundo y luego esperar el ensayo que nunca llegó, ver cómo has luchado con tu valentía y tus ganas cada segundo, ser una lección infinita de vida como lo fue mi hijo y cada joven que lucha contra el puto cáncer. Tenerte en mi vida y quererte ha sido lo mejor que me ha pasado en el 2022”, empezaba.

También ha querido acordarse de su hermana: “Conocer a ese ángel de tu hermana @emihupa que no se ha separado de ti, lo que hemos hablado y llorado juntas, su amor inmenso hacia ti. Conocer a tu madre … y verme reflejada cada segundo en ellas. Tus ganas han ganado … siempre … corazón”.

“Cuidaré de tu madre y tu hermana. Las acompañaré en su duelo, te lo prometo. Y desde aquí como hace unos momentos les mando todo mi amor. Guardaré para siempre esta fotografía que tú me diste, y en un lugar de mi corazón quedará lo más bonito que me han dicho en este año 2022 cuando me agradeciste estos meses de luz”, continuaba.

Pero aun tenía una promesa que hacer: “Te prometo que seguiré con la fundación de mi hijo financiando investigaciones contra el maldito sarcoma de Ewing cómo te dije un día. No puede ser que por falta de investigación no estéis ahora mismo aquí con nosotros. Se ve que en el cielo cada vez necesitan más héroes y heroínas. Aless te cuidará seguro…No os olvidéis de mí. Os quiero muchísimo …. más allá de la eternidad. TUS GANAS HAN GANADO. GRACIAS ELENA POR TANTO”.

Tony Aguilar

Nuestro compañero Tony Aguilar siempre ha estado involucrado en iniciativas contra el cáncer y también ha querido despedirse de Elena: “Descansa en Paz, Elena. Siempre con nosotros. Ha sido un honor conocerte y un gran placer verte disfrutar tanto con la música. En la premiere de “La Última” te di precisamente un último beso y abrazo que guardaré en el corazón durante toda mi vida. Mis condolencias a @emihupa y toda su familia y amig@s. #misganasganan #fuckcancer”.

La lista es interminable. Representantes del mundo de la política, el deporte, la música, la interpretación, gente anónima, todos han querido sumarse a esta despedida masiva y aplaudir una vida de ejemplo y valentía.

Elena, conocíamos de sobra tu pasión por la música y estamos convencidos de que llevarás tu playlist personal a todos allá donde estés. Disfruta y no dejes de bailar.