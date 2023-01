Camila Cabello comienza el año en un lugar inesperado

Empezar un año nuevo está lleno de deseos, objetivos y experiencias. Cada cual elige las suyas, aunque no todos son tan valientes y aventureros como Camila Cabello que ha iniciado este 2023 en un lugar inesperado.

Ha compartido en sus redes sociales varios vídeos y fotografías de su lugar de destino que no es otro que Ruanda. “Nunca imaginé, ni en mis sueños más salvajes, que algún día podría caminar por la selva tropical y ser capaz de... mirar a los ojos de un gorila de espalda plateada y literalmente inclinarme ante su presencia”, señalaba visiblemente emocionada con la experiencia.

“Sabed que pudimos tener una experiencia como esta y compartir espacio con estos nobles gigantes, gracias a las personas que se dedican a su conservación y protección y saber que es bueno tanto para la vida silvestre como para las comunidades locales fue CRUCIAL”, aseguraba poniendo en valor lugares como estos que luchan por una especie en peligro de extinción.

La cantante ha visitado uno de los lugares donde todavía se pueden observar estos animales a los que dedicó su vida Dian Fossey. “Me enamoré de este lugar y de la gente que conocimos en el camino... (¡un saludo a mi amigo Francois Bigirimana!) Han aumentado exponencialmente la cantidad de gorilas y están ayudando de manera eficiente a salvar a estas preciosas criaturas de la extinción”, señalaba.

Enamorada de Ruanda

Y no sólo se ha enamorado de los gorilas, sino del país en sí. “También pudimos visitar Kigali e ir al museo del Genocidio de Ruanda. Los ruandeses son personas compasivas, resistentes y fuertes 🙏🏼 literalmente me siento la persona más afortunada del mundo por haber podido experimentar este lugar, y estas personas humanas y no humanas, también conocidas como gorilas 🦍 MURAKOZE CYANE ❤️ 🇷🇼”, terminaba compartiendo.

Sin duda, una buena forma de comenzar el año y una experiencia que le marcará de por vida.