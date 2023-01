Blas Cantó acaba el año ‘coronao’ y haciendo balance: “La recta final de una etapa de mierda en mi vida”

Blas Cantó no ha escondido sus problemas de salud mental que le han llevado a pasar etapas muy duras. Pero parece que ha decidido aparcar lo negativo y centrarse en lo positivo, o eso, por lo menos, es lo que podemos deducir del balance que ha hecho del año que acabamos de terminar.

“Probablemente, 2022 haya sido la recta final de una etapa de mierda en mi vida. No lo voy a negar”, empezaba diciendo sobre lo que supone un punto de inflexión en su vida. Ahora llega un cambio.

“Tenemos la mala costumbre de recrearnos en las decepciones personales, las pérdidas, la lucha constante de lo laboral… y le quitamos protagonismo a los buenos momentos. Y en estos dos años catastróficos HE SIDO MUY FELIZ TAMBIÉN”, quería dejar patente y no solo eso.



“Quiero agradecerlos y que esto acompañe a mi terapia habitual. Ya le he dado demasiada importancia a los quebraderos de cabeza”, aseguraba. Y ha hecho memoria para recordar que, “he viajado con mis amigos, he pasado tiempo con mi familia, disfrutado de mi casa. Me he reído muchísimo, he ido al cine, a conciertos, al teatro, de fiestaaaaaa! He cantado y he escrito nuevas canciones y me nominaron a un premio. Mi nuevo álbum está por salir en pocos meses y voy a estar de gira también. (qué emoción!)”.

2023 con optimismo

Está claro que empieza el 2023 con mucho optimismo y ya se sabe que una atrae lo que proyecta. “Este año va a ser precioso y quiero compartir mi alegría con todxs vosotrxs”, admitía. Y sus palabras llegaban acompañadas de fotos suyas en distintos momentos del año, en una de ellas, incluso, le hemos visto ‘coronao’, no saliendo de la discoteca, pero sí, feliz.

“He subido fotos donde se me ve aparentemente feliz, aunque todas tienen su historia. Pero sólo es para recordarme que siempre estuve acompañado. 🌻 Y si te recuerdas en alguno de esos momentos, es que me ayudaste mucho a levantarme. Os amo. ❤️”, terminaba su balance.

Y claro, no ha hecho falta mucho tiempo para que llegaran mensajes de apoyo a esa actitud. Se avecina un gran año, con disco incluido.