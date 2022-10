Blas Cantó comparte una foto con su madre para felicitarla por su cumpleaños y el comentario es unánime

Blas Cantó siempre ha hablado maravillas de su madre que le tuvo cuando era muy joven todavía. Eso hace que cada vez que publica una foto de ella, el comentario sea el mismo. Más parecen hermanos que madre e hijo. Y eso es lo que ha sucedido con su última imagen a la que ha recurrido el cantante para felicitarle el cumpleaños este fin de semana.

“Pues, aunque hoy parezca que nos llevamos 20 años, en realidad nos llevamos 19. Si yo tengo 30, ¿cuántos parece que tiene mi madre? No digáis 50, os lo recomiendo”, bromeaba el cantante.

“Felicidades MJ 🌿 Te quiero ❤️ P.D. No es nuestra mejor foto, pero es la única que he encontrado de las últimas que nos hemos hecho 💫”, terminaba escribiendo sobre la foto que ha publicado.

Comentario generalizado

Su gran amiga Beatriz Luengo no ha dudado en comentar la imagen: “Sois hermanos, no mientas 🤪”. Y Blas, padrino de su hijo, no dudaba en contestar: “(es la primera vez que me escriben desde La Casa Blanca) Jajajaja”. Hacía referencia a la visita de la cantante, junto a su marido, Yotuel Romero, a la Casa Blanca a la que han sido invitados para hablar de Cuba.

También Alberto de Miss Caffeina, Danny Leiva o su ex compañero de Auryn, Carlos Marcos, compartían con él corazones rojos. Y no eran los únicos que morían de amor con esta foto familiar.

Muchos de los seguidores de Blas se han sumado a la felicitación y han comentado lo mismo.

Parecéis hermanos‼️‼️‼️ que bien tener una madre tan joven verdad …y guapa FELICIDADES

Felicidades para tú madre. Guapa y Joven es.

Siendo sincera no le hecho más de 45, parecéis hermanos.

Pero es muy joven parece que tiene 20 años. Un besazo enorme para tu madre

😍!!!!, qué linda tu Mami!!!, pues se ve mucho más joven

Parece tu hermana mayor 😌

Sinceramente tu madre es muy joven😮

Flipoo si parece tu hermana que guapos👏👏👏

Pero no, nada de hermanos, que son madre e hijo y con mucha historia que contar.