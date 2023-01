Ana Obregón responde a Risto Mejide tras su criticado mensaje en las Campanadas: “No todo vale”

La noche del 31 de diciembre le está pasando factura a Risto Mejide, y no solo por el castigo que le ha traido el karma por sus faltas de respeto... La entrada al nuevo año 2023 está siendo de lo más polémica tras el surrealista mensaje que el publicista mandó minutos antes de dar las Campanadas.

Junto a Mariló Montero era el encargado de despedir el 2022 en Telecinco y Cuatro. Una noche llena de magia e ilusión que el mismo se encargó de romper con su polémico comentario que ha incendiado a las redes: "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? porque eso siempre da audiencia", decía sin miramiento ninguno a su compañera de ceremonias mientras reflexionaban sobre los propósitos que traía consigo el nuevo año y los nuevos comienzos que suponían el 2023.

Unas palabras que no han dejado indiferente a nadie. Menos aún a una de sus dos protagonistas, Ana Obregón, que ha querido responderle a Risto Mejide de una manera muy tajante.

Con dientes y garras

"No todo vale, Risto Mejide. En esta vida no todo vale", empezaba escribiendo. "Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia... duelen. Duelen mucho", continuaba escribiendo la presentadora que hace apenas dos años perdió a su hijo tras una dura lucha contra el cáncer. "Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie".

"Ante tu falta de información te refresco la memoria. Durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de la televisión en España. Y en el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia sus trabajos y éxito", explicaba haciendo referencia a los impecables datos que ambas hicieron en Nochevieja y durante toda su carrera televisiva.

Ana Obregón que no ha podido contener su enfado (y no es para menos) ha continuado respondiendo a su incrédulo mensaje atacando donde más duele: a los datos. "Siento que tus ataques repulsvios a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco".

La presentadora encargada de despedir el año en TVE ha terminado mandando un mensaje a Cristina Pedroche: "Quiero mandar un beso con todo mi amor a Cristina Pedroche dándole la enhorabuena por ser mamá que es lo más bonito de esta vida. Y por supuesto al futuro papá. Y también la enhorabuena por la maravillosa audiencia en sus campanadas", terminaba escribiendo dejando a un lado la competencia.

Ante el mensaje de Risto Mejide han sido muchos compañeros de profesión quienes han querido apoyar a ambas. Entre ellos Alba Carrillo y Frank Cuesta, este último manifestando que era lo más sucio que había escuchado en TV jamás.