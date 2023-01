El criticadísimo comentario de Risto Mejide contra Cristina Pedroche y Ana Obregón en las campanadas 2022

Conocemos a Risto Mejide por su caracter polémico que siempre le ha valido una imagen pública muy criticada pese a protagonizar decenas de programas en televisión que han tenido mayor o menor acogida (Got Talent, Todo es mentira, Viajando con Chester, Factor X, All you need is love... o no, Todo es verdad...). Sin embargo, pese a todo lo que ha hecho hasta ahora, lo que dijo durante las campanadas de 2022 le ha valido el abucheo de todo el mundo. Sin discrepancias.

El presentador y rostro televisivo co-presentó las campanadas de Cuatro y Telecinco para Mediaset junto a Mariló Montero y donde la otrora polémica presentadora estuvo sobria y con perfil bajo, el presentador se coronó protagonizando el momento más negativo en la bienvenida al 2023.

Ambos presentadores charlaban sobre lo que suponía cerrar un año y dar paso a uno nuevo con los propósitos y las novedades que siempre con fe confiamos en que mejoren nuestras vidas. "Nuevos comienzos" explicaba Mariló. La respuesta de Risto iba a helar a toda la audiencia:

"¿Ah sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia" contestó Mejide. Ante esta salida de tono, Montero tuvo que capear el temporal con una salida genérica "Eso siempre va a suceder, por desgracia. Ya te enterarás, igual te concierne". Las redes sociales están inundadas con el vídeo pero por su mal gusto no lo reproduciremos aquí.

El comentario ha sido duramente criticado por todo el mundo por cuanto atañe a dos presentadoras de la competencia que en ese momento también estaban en directo trabajando y haciendo las campanadas en cadenas rivales. Pero sobre todo ha molestado porque son dos situaciones que ni una ni otra han podido controlar.

Desde #LaCapaDeRamontxu

condenamos los comentarios del personaje Risto Mejide y le mandamos todo nuestro cariño a Ana Obregón. Sólo ella sabe por lo que ha pasado. El dolor va por dentro, pero tiene que seguir adelante. ¿Por refugiarse en el trabajo ya es vender una tragedia? — LaCapaDeRamontxu (@LaCapaDeRamon) January 1, 2023

En el caso de Ana Obregón duele especialmente las palabras de Risto Mejide porque nadie en su sano juicio podría pensar que alguien podría intentar rentabilizar la muerte de un hijo para conseguir audiencia. Irrespetuoso ante la actriz y presentadora que en apenas un par de años ha sufrido varias tragedias familiares.

Y en el de Cristina Pedroche, teniendo en cuenta que cuando anunciaron oficialmente que iban a ser padres explicaron que no les dejaron otra que confirmarlo después de semanas de acoso de la prensa del corazón, más de lo mismo.

Los comentarios en las redes sociales van en esa línea: "Risto Mejide eres muy mala persona y lo sabes" escribió Juan Cortes Torres; "Mediaset sigue tirando de mal gusto por comentario desafortunado de Risto Mejide dirigido a Pedroche y Obregón. Da igual la cadena de la que se trate, el grupo audiovisual está herido de muerte y carece de todo prestigio Este año volverá a liderar A3 por el morbo del no vestido?" escribió Paola Calvo.

"¿Estoy delirando o te has pasado tres pueblos?" tuiteó otro usuario...