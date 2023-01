Críticas a Tania Deniz después de confirmar su relación con Albert Barranco tras ‘La isla de las tentaciones’

El pasado domingo La isla de las tentaciones llegó definitivamente a su fin después del debate final. Un debate en el que vimos cómo la gran mayoría de las parejas que comenzaron esta aventura, ya no permanecen en la actualidad. Una de ellas la de Tania Deniz y Samuel Chávez.

La pareja arrastraba algunos problemas que se hicieron evidentes en la isla, sobre todo, desde que Hugo Paz llegar a la villa de las chicas como soltero vip. En seguida encontró una gran conexión con Tania y se volvieron inseparables.

A Samuel, ver cómo perdía a su chica, que se besaba y compartía confidencias con Hugo, le revolvió todo y acabó optando por caer él también en la tentación. Parecía una situación insalvable, pero, aun así, Samu admitió que quería abandonar el programa con su chica.

Pero ella no lo acababa de ver y se marchó sola. Esa misma noche, ya se acostó con Hugo, como supimos en ese último debate. Aunque esa relación con el gaditano tampoco llegó a buen puerto.

Nuevo amor para el 2023

Y como no hay dos sin tres, otro amor ha llegado a su vida y ha decidido confirmarlo en este inicio de año. Ha pasado la Nochevieja en casa, en Tenerife, con su nueva ilusión: Albert Barranco.

Un viejo conocido de Mediaset al que hemos podido ver como tronista de Mujeres y hombres y viceversa y en Supervivientes. Ahora, ambos comienzan este 2023 juntos y con mucha pasión.

Han decidido oficializar su relación y la han confirmado en redes sociales con varias fotos y vídeos en las que podemos ver cómo se besan.

“Llegaste en el momento que menos esperaba, no quería nada ni mucho menos estar con nadie hasta que apareciste tú. Empiezo el 2023 con una persona que me ha devuelto la sonrisa, eres mi descubrimiento del 2022. Te quiero primo🙄♥️”, admitía ella.

Él también tenía unas palabras que compartir: "Soy una persona que me cuesta mucho sentir, por que me cuesta mucho dejarme conocer. Me considero de sentimientos cerrados y valoro mucho el tiempo. Sería de cobarde no decirte que ahora mismo mi tiempo es tu tiempo, que para mí eres la persona más increíble del mundo y que la vida me ha enseñado que vas por delante de todo".

Una auténtica declaración de amor: "Te amo, pero no solo te amo a ti, amo cada momento contigo. Amo cada beso, cada caricia, cada una de tus sonrisas, amo cada uno de los momentos que paso contigo, tu forma de ser y sobretodo amo como me haces sentir. Siempre hay un amor que sin ser el primero, te hace olvidar todo. Un amor que te hace volver a creer y sobretodo que te hace ver que todo es posible. Eso eres tú, la persona que me ha devuelto la ilusión, para mi la mujer de mi vida. Te quiero, te valoro y te respeto. Hoy y siempre ♥️".

Reacciones

"Ganas de veros 🫶🏼😜”, aseguraba Cristian Llorca, el nuevo amor de su amiga Laura Casabela que también ha dejado mensaje para felicitar a la pareja, como otros tantos del universo Mediaset.

Laura Casabela: Vuelve pronto que nos vamos de viaje, nosotros lo organizamos💘✈️ @cristianllorca_ @albertbcomas

Paola Monzani: Que bonitos sois ❤️‍🔥

Claudia Martínez: Os quiero mucho mucho ❤️

Ana Nicolás: Mi pareja favorita ❤️

Rafa Mora: Parejita 🔝😍

Rubén Sánchez: pareja de guapos!!!! A ser felices cojones , que la vida sólo pasa una vez !!! ❤️❤️😘😘

Claro que también los hay que han criticado esta nueva relación y la necesidad de estar siempre con alguien. Ponen pegas a la rapidez de encontar sustituto, a la diferencia de edad, y lo que ocurrirá cuando comience otro reality, que no es otro que Pesadilla en El Paraíso 2.

Gente con dependencia emocional , no saber estar solo , es un gran problema.

Tardáis mucho en echaros nuevo novio

No sabe estar sola 🤣🤣🤣

yo no la juzgo en que se eche otro novio , pero son personas que no saben estar solas ,que pena de verdad 🤔

cuando este salía en la tele tú hacías la comunión

Vas a durar 3 telediarios 😂😂😂

Hasta que llegue el próximo realiti xD

Dos telediarios, y con los 4 que has estado mientras estabas con Hugo 😅😅, por dios Tania afloja un pizco mijaaaaa, que no dejas a ni un macho vivo😅😅😅🎆🎆🎆😝.

El tiempo nos dirá si esta relación acaba triunfando o no.