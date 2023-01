Ahora sí, ha llegado el momento de despedirse de La isla de las tentaciones 5 con un debate final donde hemos podido ver de nuevo a todas las parejas que han vivido esta experiencia. Tania Deniz se ha reencontrado con Samuel Chávez, pero también con Hugo Paz, su tentación en la isla.

“Estoy feliz conmigo mismo y contento. Tenía ganas de ver a Tania, lo que vivimos fue bonito y le tengo mucho cariño y siempre tengo ganas de verla”, decía el soltero nada más entrar a plató.

“Yo me lo pasé muy bien con Tania, yo disfruté muchísimo, pasamos unos días increíbles, pero al final la vida es así”, explicaba sobre el hecho de que no acabaron juntos.

“Yo voy a contar lo que yo creo que ocurrió. Pasamos unos días maravillosos, yo disfruté muchísimo con ella. Eres una chica increíble, para mí. Al final se fue a Tenerife y yo creo que allí, no sé si el tema de Samu, que tú ibas detrás de ella, ya empezasteis a hablar otra vez. Yo creo que lo intentasteis otra vez y eso fue lo que te separó un poco más de mí y se enfrió un poco más la cosa”, confesó sobre lo que les distanció.

Tania también daba su versión, que más o menos coincidía: “Salí ilusionada, pero salí con la cabeza loca porque yo veía a Samu y me rompía. Obviamente de Hugo no estaba enamorada, quería conocerle fuera y ver qué pasaba. Estuve super bien y no tengo palabras malas para él porque me ha tratado super bien. Pero sí es verdad que cuando llegué a Tenerife otra vez me encontré con Samu, no fue que quedáramos, nos encontramos y ese día no pasó nada, simplemente hablamos, pero yo lo vi y sentí que me rompía otra vez. Yo a Hugo no le quería engañar, porque sé que me equivoqué en la isla, y hablé con él”.

“Me ha llegado que decías que Tania era una niña, demasiado pesada y muy celosa”, aseguraba Marta Peñate para dejar las cosas claras. Pero él lo ha negado: “Esas palabras nunca han salido de mi boca, he podido decir que en algunas actitudes ha podido ser un poco niña, pero jamás voy a hablar mal de Tania. Me molestó y me jodió que, al final, se enfriara la cosa porque yo estaba ilusionado, pero hay que ser una persona madura y en eses momento yo lo fui, ella necesitaba un espacio porque acababa de salir de una relación de varios años”, admitía y le dio ese espacio.

Un tercero

Pero Samu también ha querido intervenir. “Antes de ir a Cádiz, tan ilusionados que estaban, que le enviaba ramos de rosas y demás, Tania se fue con otro y lo sé cien por cien”, desvelaba. Y Tania empezó negando, pero acabó admitiendo que lo hizo cuando estaba soltera.

Pero a Hugo le cambió la cara cuando se enteró de este desliz. “Cuando empezamos a vernos y demás, yo estaba super ilusionado y a mí ni se me pasaba por la cabeza acostarme o estar con otra persona”, confesó, “en ese momento, en esa fecha, fue su cumpleaños y le envié un detalle por su cumpleaños, le envié un ramo de rosas y yo estaba ilusionado y si es así, puede que me moleste”.

No acababa de entender que Tania se fuera con otro en ese momento en el que no mantenían una relación formal, pero había algo entre ellos: “Por una parte, me puedo mosquear, por otra, no, pero sí es verdad, que me molestaría bastante. Me jodería bastante porque para mí era un tramo en el que hablábamos todos los días, hacíamos video llamadas yo en la tienda, ella en su trabajo, cada dos por tres, por la mañana nos dábamos los buenos días, las buenas noches y parecíamos novios, la verdad”, explicaba.

La bomba de Elena

En esta historia hubo otra en discordia: Elena, la tentadora con la que Samu se acostó en la isla y que también quiso aportar algo en este reencuentro. Le preguntó a Tania qué había pasado tras la hoguera final.

“Cuando me fui sola me acosté con Hugo, ya fuera. Cuando acabó todo, no en la cita final”, confesó ella. Algo que aseguró que le había contado a Samu, pero que el resto desconocíamos.

“Yo he vivido lo que es una hoguera final, yo sé lo duro que es ese momento, decirle a una persona con la que has estado tiempo, en tu caso, dos años, hasta luego. El alma se te rompe, en tu caso dijiste en varias ocasiones que lo estabas pasando fatal, la sangre fría que hay que tener para que vayas a acostarte con Hugo después de vivir ese momento tan duro”, le recriminaba Marta Peñate que por otro lado aplaudía que no lo hubiera hecho durante el programa para evitarle a Samu tener que verlo.

El caso es que, al final, ni con uno, ni con otro. Eso sí, todos lloraron y se emocionaron con su despedida. "Te voy a querer toda mi vida, porque como me he enamorado de ti no me he enamorado de nadie. Pienso mucho en ti, aunque me haga el duro", confesó Samu.

"Te quiero pedir perdón de nuevo, no era mi intención, me ha dolido mucho verte así. Nuestro propósito era salir bien e irnos a vivir juntos, pero me quedo con lo bueno. Eres la persona a la que más he amado. Espero más adelante podamos llevarnos bien, aunque sea saber de ti y que estás bien", añadió ella.