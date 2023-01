Sara Carbonero y Emi, hermana de Elena Huelva, más unidas que nunca en estos duros momentos

'Mis ganas ganan' era el lema de vida de Elena Huelva, pero se convirtió en un mensaje lleno de esperanza para todo aquel que la conocía. La joven luchó contra viento y marea contra el sarcoma de Edwing y se conviritó con tan solo 21 años en un ejemplo de superación y admiración en su lucha contra el cáncer.

Sin embargo, la noticia más triste y desoladora llegaba este martes 3 de enero a través de su familia: "Desde esta mañana Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo". Tras conocerse su fallecimiento, algunos personas públicos que conocían y querían a Elena aprovechaban las redes para dedicarle unas bonitas palabras.

Quizás uno de los mensajes más emotivos y a la vez esperados que han dedicado a Elena ha sido el de Sara Carbonero, íntima amiga de Elena Huelva desde hace algunos años y también de su hermana Emi.

Su carta de despedida

"Querida Elena, qué dia tan triste, que vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele... Aún no me pudo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir", empezaba escribiendo la periodista en su carta de despedida.

"Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos. Ya sabes que no creo mucho en las casualidades, pero sí en el destino caprichoso", continuaba.

"Gracias por todo lo que me has ayudado y enseñado. Ojalá haber tenido algo más de tiempo para bailar. Te voy a echar mucho de menos. Nada va a ser lo mismo. Vuelta alto como esas libélulas que tanto nos gustan. Te quiero muchísimo", terminaba . Unas emotivas palabras que no han tardado en ser aplaudidas por miles de seguidores, entre ellos Ana Obregón, Paula Echevarría y Manuel Carrasco.

El apoyo de Emi, su hermana

La periodista no ha dudado en trasladarse hasta el tanatorio de Camas en Sevilla este miércoles. Con un rostro serio, gafas de sol y un precioso ramo de flores blancas y rosas ha definido a Elena como "una valiente, una guerrera y un amor de niña".

Las libélulas siempre le recordarán a ella y así ha querido mostrarlo llevando hoy consigo un pendiente en forma de este insecto. De vuelta a Madrid y de fondo sonando Yellow de Coldplay, Sara ha compartido una foto del atardecer y enseñando su pendiente.

Sara Carbonero y Emi, hermana de Elena Huelva. / Instagram

Poco antes lo había hecho Emi, hermana de Elena Huelva y quien ha recogido su legado para continuar llevándolo a todas partes. La joven tambié ha publicado una imagen del pendiente en forma de libélula: "La luz en mi cara, eres tú", escribía sobre la instantánea.

Sin duda, una forma bonita de recordar en este día tan duro a la joven luchadora y una forma de apoyarse la una a la otra en estos duros momentos.