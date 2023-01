Ya hay fecha de estreno para la segunda edición de ‘Pesadilla en El Paraíso’ y es antes de lo que esperábamos

Cuando todavía estamos con la resaca de la primera edición de Pesadilla en El Paraíso, ya tenemos fecha de estreno para la segunda temporada. Este domingo 8 de enero, la granja volverá a abrir sus puertas para recibir a los nuevos inquilinos, a partir de las 22h en Telecinco.

En esta ocasión, Carlos Sobera ya no estará acompañado por Lara Álvarez sino por otras dos mujeres cuyo pasado como pareja hace que haya cierto morbo en verlas trabajar juntas de nuevo. Nagore Robles estará en el campo y Sandra Barneda en el plató de los debates.

También hay lista de concursantes. Veremos a Kiko Jiménez con su suegra, Maite Galdeano. Y si ella ya tiene un carácter fuerte, habrá que ver si no estalla cuando choque con el de José Antonio Avilés. Tal vez Borja Estrada, medie entre los que apuntan a protagonizar los conflictos más sonados.

Tania Deniz acaba de terminar su paso por La isla de las tentaciones y cambia la playa por la montaña. Veremos si esta separación de su nuevo amor, Albert Barranco, no produce otra crisis sentimental y si acaba haciendo buenas migas con la infuencer Mar López.

Intenciones previas

“En la granja espero superarme a mí misma”, asegura Silvina Magari que dio el pelotazo en Got Talent. “La granja no me va a sorprender mucho porque conozco bastante bien el mundo del campo y creo que voy a poder aportar un poco algunos de mis conocimientos”, comparte Antonio Montero.

“Lo voy a dar todo, soy de toda la vida de Dios trabajadorísima”, admitía Maite Galdeano que ya pide el voto sin siquiera haber empezado. Puede que Pipi Estrada le haya dado algún consejo a su hijo, Borja Estrada, aunque esperemos que le vaya mejor. “Soy super sociable y creo que voy a aportar el pegamento necesario para cohesionar el grupo de diez personas que somos”, comparte.

Tania Deniz también tiene claro lo que va a aportar: “Alegría, risas, llanto, enfado, soy una persona con mucho carácter. Soy de extremos, o mucho, o poco”.

“Voy a aportar la sabiduría, las experiencias que puede tener una persona mayor”, deja claro Pablo Sebastián, el veterano de este grupo. “Naturalidad, muchas risas y algún enfado, por supuesto”, es lo que aportará Begoña Gutiérrez, la otra veterana.

“Vamos a pasárnoslo bien, vamos a disfrutar y dejarnos llevar y a ver qué sucede”, avanza Kiko Jiménez. “Que nos aguantemos y que disfrutemos la aventura y eso sí, que demos un poco de caña y alguna que otra trampa”, avanza José Antonio León.

Está claro que estos diez concursantes están dispuestos a darlo todo, veremos si lo consiguen cuando se vean privados de todas las comodidades de sus casas, con los madrugones que requiere una granja y con la falta de comida. Ah, y por supuesto, con lo complicado que se prevé la convivencia.