Víctor Janeiro, ganador de 'Pesadilla en el Paraíso': así ha sido la final del programa

La catalana completa su tercer Wizink Center de Madrid en una noche emocionante. Los mejores discos del año 2022. Bad Bunny lanzará una nueva canción antes de que acabe el año. Los artistas de LOS40 se mojan: ¿les gusta ‘All I Want For Christmas is You’ de Mariah Carey o no? #LOS40TePresentan El gato con botas: El Último Deseo.