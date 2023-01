Nagore Robles sobre las grabaciones de ‘Pesadilla en El Paraíso 2’: “Me río recordando lo que ha pasado hoy”

Este domingo 8 de enero se estrenará la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso. Dentro de unos meses, Víctor Janeiro podrá entregarle el testigo al nuevo ganador o ganadora de esta nueva hornada de concursantes.

Los diez elegidos para esta experiencia ya están en la granja adaptándose a su nuevo hogar y a sus nuevos compañeros. Y Nagore Robles, que ha asumido el papel de Lara Álvarez, ya está por allí estrenando su nueva faceta de presentadora.

“Estoy tan, tan, tan contenta. Me gustaría contaros todas las cosas que han pasado hoy, pero tendréis que esperar a este domingo”, avanzaba en sus stories dejándonos con ganas de saber más.

“Es una maravilla, vais a sorprenderos muchísimo”, decía antes de echarse a reír, “es que me río recordando lo que ha pasado hoy…madre mía”. Y hasta ahí puede leer porque no ha soltado prenda. Eso sí, ya ha generado expectación en cuanto a lo que podemos esperar.

Las maletas llenas

Antes de acabar el año ya estaba preparando las maletas para vivir esta nueva aventura. “Cómo explico con palabras todo lo que siento cuando hago las maletas para empezar esta nueva aventura. Me emociono hasta escribiendo esto…”, empezaba diciendo.

“He decidido hacer la Nochevieja con el amor de mi vida y en el campo, tranquila, agradeciendo a el año 2022 que tanto me ha dado y que está a punto de acabar y, visualizando el año que empieza y en el que tanto confío”, comentaba sobre sus planes para el cambio del año junto a su perro.

En cuanto a lo que ha metido en esa maleta, no ha dudado en compartirlo: “He metido VALOR, para cuando dude de mí y me sienta insegura. He metido PACIENCIA Y COMPASIÓN, para cuando las cosas no salgan como yo espero. He metido mucho AMOR, para dar y regalármelo en los momentos complicados. He metido TIEMPO para disfrutar de todo lo que viva y sienta allí. Y también llevo GRATITUD para recordar cada día lo afortunada que soy”.

Un nuevo reto al que se enfrenta con ilusión y con miedos a partes iguales. Le esperan varias semanas por delante para lidiar con los diez concursantes que seguro le darán más de un quebradero de cabeza. ¿Logrará hacerse con ellos?

De momento ya nos ha mostrado a las gallinas, el recibimiento de su perro cada vez que vuelve de grabar o la consola que llena sus tiempos libres.