Las cinco bandas sonoras más vendidas de la historia

Las bandas sonoras de las películas siempre han tenido muy buena acogida entre el público, y muchas de ellas han logrado colarse en los puestos más altos de las listas de éxitos de medio mundo. Por ello, hemos querido hacer una recopilación con los 5 álbumes de bandas sonoras más vendidos de la historia.

1. El guardaespaldas (1992)

Se acaban de cumplir 30 años del estreno de una de las películas más taquilleras de la historia: El Guardaespaldas. Su banda sonora está compuesta por Alan Silvestri (incluye además temas de otros grandes artistas como Joe Cocker o Lisa Stansfield), pero está claro que quien sobresale por encima de todos con su voz y canciones es Whitney Houston, la cual interpreta magistralmente las canciones.

Su banda sonora es la más vendida de todos los tiempos (17 millones de copias en Estados Unidos y 45 millones en todo el mundo), y ha dejado para el recuerdo temas como I Have Nothing o I Will Always Love You. Esta última vendió 12 millones de copias, convirtiéndose en el single más vendido de una mujer y encabezando la lista Hot 100 de Billboard 14 semanas consecutivas. La BSO ganó el Grammy al Mejor Álbum del Año.

Whitney Houston - I Will Always Love You (Official 4K Video)

2. Fiebre del sábado noche (1977)

El éxito conseguido por la película protagonizada por John Travolta, que fue nominado al Oscar a Mejor Actor, fue en gran parte gracias a su banda sonora. Los Bee Gees fueron los autores de varias de las canciones del disco, como Stayin' Alive, Night Fever o How Deep Is Your Love, la cual ha vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo. Night Fever se mantuvo en el primer puesto de la lista de Billboard Hot 100 durante seis semanas.

Bee Gees - Stayin' Alive (Saturday Night Fever)

3. Dirty Dancing (1987)

Patrick Swayze y Jennifer Grey dieron vida a una de las grandes parejas más románticas de los 80. Su banda sonora tuvo un enorme éxito comercial y llegó a vender 32 millones de copias en todo el mundo convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de la historia. El disco, compuesto por doce temas, salió a la venta en el verano de 1987 y rápidamente se coló en el primer puesto de la lista estadounidense Billboard 200, de los álbumes más vendidos, donde se mantuvo durante 18 semanas.

I've Had The Time Of My Life es el título de la canción más reconocida de la película. Grabada por Bill Medley y Jennifer Warnes, consiguió varios galardones: el Oscar a la Mejor Canción (1987), el Globo de Oro para Mejor Canción Original (1988) y un Grammy (1988). Se trata de la canción donde, al final de la cinta, los protagonistas realizan uno de los bailes más exitosos y populares de la historia del cine.

Bill Medley, Jennifer Warnes - (I've Had) The Time Of My Life (Official HD Video)

4. Titanic (1997)

Al igual que la película, dirigida por James Cameron y ganadora de 11 Oscars (contaba con 14 nominaciones), la banda sonora tuvo un rotundo éxito, con más de 30 millones de copias vendidas. Compuesta por James Horner, quien nos regaló una de las partituras más famosas del cine, y donde Celine Dion se volvió inmortal para toda una generación. My Heart Will Go On sigue siendo hoy en día unas de las canciones más románticas del cine.

La banda sonora logró llegar al primer puesto de la lista Billboard 200 de Estados Unidos (1998) y se mantuvo en esa posición durante 16 semanas. El disco también fue número uno de las listas de varios países y ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. Consiguió el Oscar a la Mejor banda sonora - Drama y My Heart Will Go On, el Oscar a la Mejor Canción Original.

Titanic - My Heart Will Go On (Music Video)

5. Grease (1978)

Clásico entre los clásicos para los adolescentes de finales de los 70, su banda sonora, que incluía siete temas cantados por el dúo protagonista, John Travolta y Olivia Newton-John, pronto se convertió en un éxito de ventas, y su tema You're the One That I Want se colocaría en el primer puesto de la lista Billboard de Estados Unidos.

John Travolta And Olivia Newton John - You're The One That I Want

Su BSO ha vendido aproximadamente 22 millones de copias en todo el mundo.