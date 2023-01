Skrillex da pistas sobre un doble álbum que verá la luz en este 2023

Hace 4 años Skrillex puso a la venta Show Tracks convirtiéndose en su último lanzamiento discográfico hasta la fecha. Durante todo este tiempo, el dj no ha parado de ofrecer shows y colaborar con grandes artistas pero Don't go en 2021 fue lo último que recibimos de él. Pero la sequía podría terminar muy pronto.

Porque Sonny John Moore, nombre real de Skrillex, ha dado pistas sobre un doble álbum que podría ver la luz en este mismo año 2023. Todo está siendo bastante críptico a la par que bastante significativo. Primero porque sus mensajes no desvelan demasiado (en Twitter posteó QFF / DFTC 23) pero sus teasers no dejan lugar a dudas.

En concreto el del citado mensaje que parece dejar claro que en 2023 habrá dos diferentes proyectos y cuyo vídeo parece un mix de varias nuevas canciones compiladas en apenas 42 segundos. A todo ello hay que sumar otro breve adelanto publicado poco después bajo el título de Rumble.

Esta podría ser su nueva canción en la que va a colaborar con Fred Again y Flowdan y que, en teoría, se estrena este mismo 4 de enero. Por ahora, no hay ni rastro de la canción pero el día es aún muy largo. Y todas las teorías parecen encaminadas a este doble álbum.

Solo hay que echar un vistazo a los comentarios para darse cuenta de que el proyecto se ha ido llevando con el máximo secretismo pero que todo está a punto de explotar De hecho, como respuesta a ese tuit, el líder y vocalista de Circa Survive y L.S. Dunes, Anthony Green, reveló que había participado en el disco diciendo que "es un honor formar parte de este disco. Es una obra maestra. Gracias por dejarme trabajar contigo en esto. ¡Vaya!".

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales se han convertido ya en un auténtico hervidero de memes, mensajes virales y todo tipo de respuestas e interacciones hacia uno de los discos más esperados dentro de la música electrónica.

Hemos tenido que esperar casi 10 años desde el debut discográfico de Skrillex para recibir un nuevo disco que recogerá el testigo de su debut: Recess. Un disco que parece que se retrasó por culpa de la pandemia pero que parece que por fin tendremos aquí. "Obviamente han sido un par de años desafiantes para todos nosotros, y creo que ha sido una bendición disfrazada porque iba a sacar algo de música antes del Covid o justo cuando el Covid empezó a golpear. Así que simplemente decidí regresar y explorar más y más, lo cual me alegro de haber hecho. Y para bien o para mal, hay mucho que expresar. No creo que pueda dejar de pensar en arte para crear o música para crear porque no soy tan bueno como orador o comunicador de otra manera" dijo en ese momento.