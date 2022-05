Skrillex paraliza todos sus próximos shows para terminar sus nuevos discos

Tenemos una buena y una mala noticia para lxs fanáticxs de Skrillex. Y viendo el titular imagino que podréis deducir cuál es la mala y cuál la buena. El DJ ha decidido paralizar sus próximos shows para pisar el acelerador y finalizar sus nuevos díscos. Sí, lo habéis leido bien: en plural.

A través de sus perfiles oficiales en las redes sociales ha sido el mismo músico estadounidense el encargado de soltar el bombazo a lxs millones de amantes de su música en todo el mundo. Nos quedamos sin su música en directo que esperábamos desde antes de la pandemia pero a cambio tendremos nuevas canciones que poder llevarnos a nuestros oídos. ¿Habrá doble o triple experiencia sonora atreviéndose con diferentes géneros?

"Durante los últimos meses he estado trabajando muy duro para finalizar mis discos y no he tenido el suficiente tiempo para preparar mis shows más inmediatos. Lo siento profundamente pero voy a tener que cancelar mi show en el Festival Detroit Movement y en el Tampa Sunset Music Festival. Espero que todos podáis entender que esta es una decisión muy difícil de tomar para mí pero estaré de vuelta pronto con el show que todos vosotros merecéis" escribía en su cuenta de Instagram.

Skrillex lleva bastante tiempo dejando caer las pistas que nos han conducido a su nuevo material discográfico. Un proyecto musical que millones de fans en todo el mundo llevan años esperando. Porque cuando vean la luz, estos discos de los que el DJ ha hablado, se pondrá fin a una sequía discográfica que se prolonga desde la publicación de Recess en 2014.

Demasiado tiempo sin escuchar un álbum conceptual al completo más allá de las canciones que a lo largo de todos estos años ha ido publicando tanto en su versión de estudio como en sus diferentes sets en todo el planeta (solo en los últimos meses Butterflies con Four Tet and Starrah; Too Bizarre con Swae Lee y Siiickbrain; Supersonic (My Existence) con Noisia, Josh Pan y 100 Gecs‘ Dylan Brady; o Don’t Go con Justin Bieber y Don Toliver).

Ahora la gran incógnita por resolver es cuándo tendrá listo el Dj sus nuevos discos y cuando iremos conociendo toda la información relevante en torno a los mismos: títulos, nombres de canciones, posibles colaboraciones, sencillos, fecha de lanzamiento... Muchas dudas por resolver mientras Skrillex sigue trabajando duro en sus esperadísimos discos.