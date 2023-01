El casco Motomami de Rosalía que va a servir para que ningún niño se quede sin juguete

El 2022 puso fin a la Motomami World Tour pero no a una era que seguirá dando todavía muchas alegrías a Rosalía en el 2023. Y no solo a la solista catalana. Porque si algo caracteriza a una motomami es su carácter solidario. Hasta el punto de que una parte del icónico atuendo de la intérprete servirá para que ningún niño se quede sin juguete.

El casco que utilizó la artista en Tiktok para promocionar Motomami será uno de los objetos que serán subastados en una maratón benéfica organizada por la Cadena SER en Catalunya. Bajo el leja "Cap Nen sense Joguina" la radio volverá a celebrar esta edición de un evento que se remonta ya a hace más de medio siglo.

La periodista Rosa Badia presentará esta programación especial desde las siete de la tarde hasta las dos de la madrugada, disponible en todas las frecuencias de la SER en Cataluña. La retransmisión cubrirá la cabalgata de Reyes, acompañada de actuaciones musicales en directo de artistas como Litus, Loreen o Roger Padrós desde el histórico estudi Toresky, recientemente remodelado" informa el diario El País.

Para todos aquellos y aquellas motomamis que deseen colaborar para que niños en familias con riesgo de exclusión social no se queden sin juguete en estos Reyes Magos 2022 se pueden donar juguetes nuevos no bélicos y no sexistas en la Calle Casp 6, junto a la plaza Catalunya de Barcelona, o realizar una transferencia vía Bizum al 06678.

Entre los objetos que se pueden conseguir en esta subasta solidaria no solo está el icónico casco motomami de Rosalía sino también una guitarra del cantante Pau Donès o la americana que llevó Serrat en su último concierto entre otros muchos objetos. Se puede pujar por Whatsapp a través del número 648 834 378.

🎁 Els objectes de la 56a edició del @capnensj



😍 Casc utilitzat per la cantant @rosalia a Tik Tok i que va donar el tret de sortida del disc 'Motomami'



💥 Descobreix més objectes: https://t.co/bBHly5qELo pic.twitter.com/ZtRP2JvHUf — Cap Nen Sense Joguina (@CapNenSJ) January 4, 2023

Además de tener un fin solidario, el casco de Motomami de Rosalía podría ser un objeto de coleccionista para lxs seguidorxs de la cantante catalana en una de las etapas musicales más exitosas de su carrera. Un álbum que ha sido reconocido dentro y fuera de nuestras fonteras como uno de los álbumes más importantes del 2022.

"Después de 3 años hoy me hace muy feliz tener Motomami en las manos. Gracias por la espera, le he puesto el corazón entero. Y cuando vosotrxs lo oís es cuando se completa. GRACIAS GRACIAS GRACIASNX TANTO AMOR Y APOYO A MI MUSICA❤️❤️❤️❤️❤️" dijo Rosalía en su lanzamiento.