Sam Smith & Kim Petras, Manuel Turizo, Rosa Linn… ¿Desbancarán a las tres Reinas Magas del Nº1?

Quieres, de Aitana, Emilia y Ptazeta, fue la canción que el sábado 31 tuvo el honor de cerrar 2022 en lo más alto de la lista y empezar 2023 en primera posición. La catalana, la argentina y la canaria llegaron también líderes a la noche de Reyes, convirtiéndose en las tres Reinas Magas del chart. Pero ahora nos enfrentamos a la que es la primera lista del nuevo año propiamente dicha y podrían cambiar las tornas… o no. Veamos cómo andan las cosas actualmente en las primeras posiciones.

En el #2 está Rosa Linn con su eurovisivo Snap y, completando el podium de honor, en el #3 Manuel Turizo con La bachata. Ambas han sido ya número uno (esta última, tres veces). En el #4, y después de solo cinco semanas con nosotros, aguardan su momento Sam Smith y Kim Petras con Unholy. I’ good (blue), de David Guetta y Bebe Rexha, está en el #5, mientras que Miss you, de Nicky Youre y Dazy, se sitúa en el #6. No podemos dejar fuera de los aspirantes a Rema y Selena Gomez, ahora en el #7 con Calm down. Veremos si alguno de estos temas desplaza a Quieres del número uno…

Esta primera lista de 2023 puede traer buenas noticias para los dos sencillos candidatos de la semana. Por un lado esperan Pablo Alborán y María Becerra con Amigos, y por otro, Karol G y Ovy On The Drums con Cairo. Ya están recibiendo muchos apoyos en Twitter con el HT #MiVoto40, pero ¿serán suficientes? Recordemos que Alborán sigue en lista con Carretera y manta, por lo que podría hacer doblete, y La Bichota fue la artista que más semanas pasó en lo alto en 2022, un total de cinco, con tres temas diferentes: Don’t be shy, junto a Tiësto, Provenza y MAMIII, con Becky G.

Por votar en antena (teléfono gratuito: 900 35 40 40) regalaremos el libro El arte de Avatar, una magnífica obra que a buen seguro ha figurado en muchas cartas a los Reyes este año, y que contiene cientos de impresionantes imágenes y textos del propio equipo de producción de Avatar: El sentido del agua, cuyo estreno en cines seguimos celebrando.

A lo largo de la mañana presentaremos, además, nuevos candidatos, recordaremos éxitos de hace algunos años en La Máquina del Tiempo y hablaremos de todo lo que este 2023 va a depararnos en lo que a música se refiere. Todo ello desde las 10 de la mañana, 9 en Canarias, en tu emisora de LOS40, la app de la cadena, streaming de vídeo en directo y, por supuesto, las redes sociales del programa. Conéctate y despide las fiestas navideñas con buena música y toneladas de energía positiva. ¡Te esperamos!