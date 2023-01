David Bisbal, Raphael o Amaia: 6 artistas de la música en español que se han atrevido a cantar en japonés

Sabemos de sobra que Japón es un país que cuenta con una cultura ancestral y milenaria riquísima a la par que tecnológicamente revolucionaria.

En lo referente a la industria musical, el mercado asiático se percibe por los artistas occidentales como un gran reto para introducirse en él, ya no solo por lo que nos dista de forma física, sino también emocional. Ahora bien, es difícil pero no imposible. Porque, a pesar de que nuestras costumbres y tradiciones puedan ser muy diferentes, el poder de la música tiene el poder de llegar a todos los corazones sin excepción y, por supuesto, de conseguir cosas que, a simple vista, parecen imposibles.

Y es que artistas de la talla de Raphael, Marisol, David Bisbal o Amaia se han atrevido a cantar en en la lengua nipona, logrando un resultado óptimo. ¿Lo sabías? Mira, mira...

Amaia

Amaia - Yamaguchi (Versión Japonesa)

Tanto con esta versión como con la canción original en español, Amaia rinde un bonito homenaje a su parque favorito en el mundo ubicado en la capital de Navarra, el cual simboliza el 15 aniversario de hermanamiento entre ambas ciudades: Yamaguchi y Pamplona. Un gesto precioso y una muestra más del idilio entre la artista y Japón.

David Bisbal

David Bisbal - Oye el Boom (japonés)

En 2007, David Bisbal se lanzó a la piscina con el idioma japonés y lo consiguió no solo con este Oye el boom, sino con un álbum recopilatorio al completo. Su incursión en el mercado oriental tuvo un paso previo en la colaboración del cantante local Hiromi Go, encargado de realizar una versión que tuvo una gran repercusión en Asia.

Marisol

Marisol - Yorishou Tokiwa (Me conformo)

Fue el año 1966 cuando Marisol viajó a Tokio, ciudad donde tenía algunos fans. Allí, publico esta versión en japonés de Me conformo, balada que había cantado dos años antes en la película La nueva Cenicienta. A cambio, hizo lo mismo a la inversa; es decir, grabó un tema original en el idioma nipón, titulado Wakaite Subarashi, bajo el nombre de Yo a ti también en español.

Raphael

Raphael - Amor mío (Versión en japonés)

En su gira por Osaka en 1974, Raphael grabó un álbum enteramente en japonés, con grandes éxitos de España y Latinoamérica como Amor Mío, compuesto por Manuel Alejandro. El resultadono convenció al cantante de Linares, ya que aseguró en una entrevista de 2014 que apenas tuvo tiempo para grabarla. "Fue todo muy rápido. Me dieron el texto hablado en japonés y la música era la misma que en la versión española. Todo muy, muy rápido. No puedo decir que lo hice del todo bien. Me gustaría volver a grabar en japonés, una vez más", afirmó.

Juan Gabriel

Juan Gabriel - Gitomino Qireina Anoco (Me He Quedado Solo) (Versión en Japonés)

Juan Gabriel se caracteriza por tener un amplísimo repertorio, dentro del cual, encontramos tan solo dos canciones en japonés de sus más de 1.4000 canciones: Me he quedado solo y No tengo dinero. Ambas adaptaciones se realizaron entre finales de los años 70 y principio de los 80, como parte de "un proyecto para catapultar al cantautor al mercado asiático, plan que no funcionó", como aseguró el periodista musical Antonio Carrizosa a Verne en 2016 tras investigar sobre este caso tan curioso. A pesar de no conseguir triunfar en Japón, el artista mexicano incluyó estas canciones en un álbum de rarezas perteneciente a una colección de 25 discos para conmemorar sus 25 años de carrera.

Bad Bunny

Bad Bunny - Yonaguni (Video Oficial)

Vale que Bad Bunny no ha cantado una canción entera en japonés, pero ha logrado que la gran mayoría de sus fans más jóvenes no solo sepan que Yonaguni hace referencia a una isla japonesa situada en el archipiélago de Ryukyu, sino que también hayan aprendido algo de este idioma gracias los últimos versos de su canción -incluso cuando ni se habían planteado estudiar una nueva lengua-. ¿Y qué dice el final de este éxito? "Quiero tener sexo contigo hoy / Pero solo contigo / ¿Dónde estás? / ¿Dónde estás...?"