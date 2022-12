Amaia lanzará una versión en japonés de su canción 'Yamaguchi'

Lo que hay entre Amaia y Yamaguchi es ya un verdadero idilio. La cantante de Pamplona publicó el pasado 3 de enero de 2022, como adelanto de su disco Cuando no sé quién soy, una canción llamada como esta ciudad japonesa en la que la artista abría su corazón para cantarle a uno de los lugares que marcaron su infancia, el parque Yamaguchi de la capital de Navarra; y, aunque no era su intención en un primer momento, los acordes de este tema llegaron hasta Japón y enamoraron a los vecinos de la ciudad de la isla de Honshu.

La canción que Amaia le dedicó al parque Yamaguchi, construido para conmemorar los 15 años de hermanadad entre Pamplona y esta ciudad japonesa, enamoró tanto a sus fans en España como a los habitantes de Yamaguchi y estos últimos no dudaron en corresponder el gesto que la artista había tenido con ellos instalando una placa dedicada a ella en conocido como Espacio Pamplona de su ciudad.

En este cartel metálico incluyeron una fotografía de Amaia, su nombre y unas palabras de afecto y cariño que la artista les dedicó al enterarse de la repercusión que su canción Yamaguchi había tenido en esta ciudad.

Pues bien, aunque el idilio con Yamaguchi parecía haber acabado con este último gesto del Ayuntamiento de la urbe japonesa, Amaia ha dejado claro que no. Su amor por esta ciudad hermanada con Pamplona y por la cultura japonesa en general han hecho que la cantante se atreva a enfrentarse a nuevos retos tan complicados como cantar la canción Yamaguchi en japonés.

Tal y como ella misma ha anunciado en las redes sociales, la versión nipona de Yamaguchi saldrá a la luz el próximo 3 de enero de 2023, justo cuando se cumpla un año de la publicación del tema original.

Amaia - Yamaguchi

"Vaya sueño hecho realidad"

La noticia de que Yamaguchi tendrá una versión en japonés cantada por la propia Amaia Romero ha pillado por sorpresa a sus fans y a sus amigos de la industria musical, quienes se han mostrado absolutamente encantados de que la pamplonica se haya animado a enfrentarse al reto de meterse en el estudio para grabar en un idioma tan complicado como el del país nipón.

De hecho, algunos como C. Tangana y Rozalén no han dudado en mostrar su emoción en las redes sociales escribiendo cosas como "Vaya sueño hecho realidad" y "Guaauuu", palabras que le han dedicado respectivamente; mientras otros no han dudado en felicitar a la artista por este nuevo logro e incluso algunos se han atrevido a bromear con cosas como el japonés será próximamente el nuevo idioma favorito de los españoles o que es el mejor momento del año para descargar aplicaciones para aprender nuevos idiomas como Duolingo.

¡Nosotros, por nuestra parte, también estamos deseando escuchar cómo suena esta preciosa canción de Amaia con la letra en japonés!