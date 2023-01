Rosalía publica el fragmento de una nueva canción en TikTok y revoluciona a sus fans

La mente de Rosalía no para de crear. Apenas acaba de terminar Motomami World Tour y, aunque seguirá presentando su último disco en directo por varios festivales alrededor del mapa, la catalana podría lanzar nueva música muy pronto.

La intérprete de Bizcochito, que ha pasado Nochevieja y Año Nuevo en Japón acompañada de Rauw Alejandro, subía hace dos días un TikTok haciendo lipsync de una canción inédita, Lie Like You Love Me. Un tema que, además de ser su próximo lanzamiento, podría ser enteramente en inglés -la segunda como solista de toda su discografía, sin contar la colaboración Barefoot in the park-.

"I don't need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I'll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy end becomes real enough for me", versa el estribillo.

Soy el único que está puto flipando después de esto????!!! Menudo TEMAZO pic.twitter.com/vQXX0j0gNb — ANGELS (@rosalia_angels) January 5, 2023

Este "Miente como si me quisieras" ha sido protagonista de su perfil en dos ocasiones. Primero lo subió por sorpresa volviendo locos a sus fans que no se esperaban tal regalo, pero en pocos minutos, lo borró de TikTok. Después, volvió a publicar un nuevo trozo del tema, aún más breve, para volver a eliminarlo. ¿A qué juega la Rosi?

A pesar de que ya no está visible en su cuenta, los fans de Rosalía han estado raudos y veloces en compartir el clip a través de las diferentes redes sociales, como Twitter, donde los usuarios no han parado de hablar del asunto.

"Otro temazo", "Canción del año", "Lo estaremos escuchando" son solo algunos de los comentarios que ha despertado la melodía. Ahora bien, muchos especulan que al cantar en inglés, el tema podría tratarse de un featuring. Nombres como el de Harry Styles han salido a la palestra, pero aún es pronto para afirmar nada.

Sea como sea, lo que en un principio apuntaba a un posible lanzamiento de Motomami Live tras subir la actuación Sakura en directo a lo largo de la gira, ahora parece haber tomado una dirección totalmente diferente hacia la publciación de su próximo y novedoso proyecto musical. ¡Y estaremos muy atentos!