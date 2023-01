Lo de Paz Padilla para el Día de Reyes es otro nivel

Pocos deben poner en duda que la Noche de Reyes es mágica. Pero algunos llevan esa ilusión al máximo exponente y una de ellas es Paz Padilla. Cualquiera que la siga mínimamente en redes, sabe de sobra lo mucho que le gusta esta noche y lo mucho que la prepara para que su familia la disfrute al máximo.

Cada año vemos cómo se supera en el montaje para presentar los regalos de una manera original y sorprendente. Y cada año se supera. Pero lo de este 2023 ha dado un salto más.

Se ha montado un auténtico circo en el salón de su casa, con carpa, luces, y personajes circenses que se han rodeado de regalos para toda la familia, la de sangre y la que se elige.

“Como cada año los Reyes han llegado a casa, siempre con Alegría y amor!!! Pasen y vean “el circo de las Padillas” con los barbudos de @xoan_viqueira !!!🎪🎡🎠”, escribía junto a una foto suya y de su hija, Anna Ferrer con algunos regalos en mano.

Un trabajo arduo

Y es que no falta detalle. Se ha currado una puesta en escena de la que nos ha documentado el proceso en un vídeo que deja claro que hay mucho trabajo detrás de todo ese montaje.

“Mucho trabajo!!! Buscando un hueco en mi ajetreada agenda y durmiendo poco. Pero ver las caras de mi Anna y de mis sobrinos cuando entran y ven el montaje, me hace pasar unos de los mejores días del año. Cuando estoy recogiendo, ya estoy pensando en que haré el año próximo. Pienso: que curro, pero tengo 12 meses para hacerlo, así que hoy ya he empezado a pensar para volver a sorprender el día 6 de enero del 2024. Solo me preocupa superarme”, aseguraba en redes.

Y claro, no han faltado las felicitaciones de todos aquellos que han valorado su entrega para este día tan especial.