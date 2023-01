Alba Carrillo gasta una broma a su hijo con Quevedo el Día de Reyes y la reacción del niño recibe críticas

Hay muchas maneras de vivir el Día de Reyes, pero lo que no cambia es la ilusión con la que se reciben los regalos. Bien lo sabe Alba Carrillo que nos ha mostrado el regalo que más ilusión le hacía a su hijo Lucas y la broma que le gastó para darle más emoción al momento.

“Regalos para todos, bromas de pajes revoltosos, platos divinos de @hilo_x_hilo y un roscón de morir! Gracias a nuestros Reyes Magos 🎁👑😈🙃😤😜🤣💝✨ #quevedo #elbuscon #quedatequelanochesintiduele”, escribía junto al vídeo en el que vemos la reacción de Lucas cuando descubre que, en lugar de entradas para el concierto de Quevedo, los reyes le han traído El Buscón del otro Quevedo.

A algunos les ha encantado el momento.

Ana Obregón: ❤️❤️

Marisa Martín Blázquez: 😍 Me parto!!😂😂👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Qué currado todo, Alba!! 😘💙🦋

Iván García: 😍😍😍❤️

Alba estalla ante las críticas

Pero otros, han criticado, no tanto la broma como la actitud del niño cuando no recibe lo que quiere. “Bromita, pero es un niño caprichoso”, comentaba una seguidora. Y claro, que no toquen a su hijo porque Alba estalla.

“Tú eres una adulta absolutamente desorientada. No has entendido que lo que le fastidia es que yo le gaste la broma de que es algo que desea mucho, mucho. Interpretas las cosas tan negras como tú eres. Qué pena que califiques a un niño así sin ver el trasfondo de la broma y la complicidad de madre e hijo. Ves las cosas como eres. Suerte”, le respondía.

Y no era la única. Otro seguidor insistía en el tema: “La broma genial, la reacción del niño sería para darle una pensada”.

Y claro, Alba tampoco se quedaba callada. “Pensada? Lo que tenías que hacer tú. Se enfada porque le estoy bromeando diciéndole que es algo que quiere mucho, mucho. Qué vida de mierda tenéis los que no habéis vivido con nervios el día de reyes! La reacción es que llora de la emoción. Dale una pensada”.

El caso es que finalmente, Lucas tiene sus entradas para ver a Quevedo el próximo mayo. Y seguro que no será el único que ha recibido este regalo por Reyes.