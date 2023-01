¿Cuál es el sencillo más vendido de The Beatles?

Que los Beatles han sido uno de los grupos musicales más exitosos de todos los tiempos no es nada nuevo. Durante sus años de carrera musical, editaron decenas de singles que causaron furor. De hecho, el cuarteto integrado por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison es considerado como uno de los grupos más exitosos en lo que a ventas se refiere. Sin embargo, de todos los sencillos publicados por la banda británica, hay uno que se vendió más que el resto.

¿Cuál fue el sencillo más vendido de los Beatles de todos los tiempos? Se trata de I Want To Hold Your Hand y fue publicado como quinto sencillo de la banda, el 29 de noviembre de 1963 en el Reino Unido.

En septiembre de ese mismo año, su canción She Loves You se encontraba en lo más alto de las listas de ventas del Reino Unido. Para celebrar el éxito, los Beatles habían decidido tomarse un descanso y fue durante ese periodo de vacaciones, cuando John Lennon y Paul McCartney escribieron, "mano a mano", I Want To Hold Your Hand, en el sótano de la casa de la familia de Jane Asher, en Wimpole Street en Londres, donde Paul vivía en esos momento.

Con esta canción pensaban llegar a sus seguidores en Estados Unidos, ya que era un mercado en el que los de Liverpool todavía no pisaban fuerte aún. En un principio, Capitol Records se había negado a editar los primeros singles del grupo en Estados Unidos. Para poder convencerlos, Brian Epstein (representante de los ingleses) dijo al sello discográfico que I Want To Hold Your Hand había sido producida específicamente pensando en los gustos del mercado estadounidense. Tanto Epstein como los Beatles sabían la importancia de triunfar en Estados Unidos. Capitol aceptó finalmente editarla.

The Beatles - I Want To Hold Your Hand - Performed Live On The Ed Sullivan Show 2/9/64

Con la noticia del asesinato de John F. Kennedy todavía resonando en los oídos de todos los americanos (se había producido un mes antes), la canción supuso un chute de energía para el público estadounidense. Muy agradecidos, la gente se lanzó a los pies de The Beatles y salió a comprar el sencillo en masa.

Grabada en el mes de octubre del 63 en el Estudio 2 de Abbey Road, formó parte del álbum Meet The Beatles! y fue la primera cancion de la banda que se grabó con la tecnología de cuatro pistas. Más tarde la grabarían también en alemán, bajo el título Komm, gib mir deine Hand.

Tras dos semanas en tardar en desalojar del primer puesto a su sencillo predecesor, I Want to Hold Your Hand permaneció en el número uno durante cinco semanas y se quedó entre los cincuenta primeros éxitos de la lista en el Reino Unido durante un total de veintiún semanas. También fue el primer éxito estadounidense del grupo en llegar al número uno de las listas americanas, al conseguir, en enero de 1964, la posición número 45 de la Billboard Hot 100. Así es cómo comenzó la invasión británica a la industria musical estadounidense.

The Beatles wn Nueva York en febrero de 1964. / Don Smith/Daily Herald/Mirrorpix via Getty Images

Considerada en 2004 por la revista Rolling Stone como la 16.ª mejor canción de todos los tiempos, I Want to Hold Your Hand fue interpretada por el grupo en casi todos los conciertos celebrados en las diferentes giras que hicieron en 1963 y 1964. A partir de 1965 ya no la incluyeron en sus repertorios en directo.

Además, a pesar de constituir uno de los mayores éxitos de la banda de Liverpool, ninguno de los cuatro Beatles, en sus posteriores conciertos en solitario después de la disolución del grupo, la volvió a interpretar en directo.

A día de hoy, I Want to Hold Your Hand sigue siendo el sencillo físico más vendido de todos los tiempos de The Beatles, con más de 15 millones de copias vendidas en todo el mundo.