Cuándo es el Blue Monday 2023, el día más triste del año

La famosa cuesta de enero o, para los más tradicionales, la vuelta a la rutina ya está aquí. Las navidades se han acabado y con ellas la época de reencuentros, comilonas, celebración y, sobre todo, descanso. El primer mes del año no suele sentar muy bien en el ánimo de las personas, más aún cuando la resaca post navidades se apodera de nosotros y es inviable luchar contra la tristeza que se apodera de nostros, ¿tendrá algo que ver el Blue Monday?

Siendo sinceros, si nos preguntan, ¿cuál es el lunes más triste del año? podríamos decir que todos, pero si nos basamos en los mitos que recordamos año tras año, hay que destacar el Blue Monday que tiene lugar el tercer lunes de enero.

¿Qué es el Blue Monday 2023 y cuándo se celebra?

El Blue Monday, también conocido como el día más triste del año o el Día Azul, se conoce así por el conjunto de variables que influyen en el carácter y en el estado emocional de las personas. No hay otro objetivo que no sea sobrevivir al día más triste del año o al más infeliz, más aún desde que somos conscientes de que existe. Por tanto, para prepararnos para el gran día, el Blue Monday 2023 tendrá lugar el próximo lunes 16 de enero, y no el 9 como podríamos pensar que ha sido.

Podríamos llamarlo el fenómeno que se apodera de las redes sociales año tras año. Todos los comentarios y mensajes vienen acompañado del hashtag #BlueMonday, recordándonos que si durante el día puede salir mal algo, saldrá. La melancolía, la nostalgia y las ganas de llorar se apoderarán de cualquier cuerpo y alma de este planeta. Sin embargo, los más optimistas prefieren mantener su actitud positiva y optan por superar este día con buena energía.

¿Por qué se le dice así?

No hay ninguna base científica que nos haga pensar que existe realmente el Blue Monday, ni tampoco que exista el día más triste del año. De hecho, el creador de este día, el profesor Cliff Arnall, se ha opuesto a este fenómeno en numerosas ocasiones. Un mito que varias veces lo han analizado sacando qué es verdad y qué es mentira.

Como ya hemos adelantado, el Blue Monday hace referencia a una supuesta fórmula matemática para determinar el día en el que se dan las peores condiciones generales de todo el año. Una serie de parámetros serían los que definirían lo felices que estamos durante el día, ¿casualidad? Sea como sea, es un término que se ha popularizado y que distintas marcas se han adueñado.