Anabel Alonso, ganadora de 'MasterChef Celebrity Navidad' con un menú "inmejorable"

Con el fin de las fiestas navideñas llega también otra despedida, la de MasterChef Celebrity en su edición Navidad. El programa de La 1 de TVE ya ha terminado y en su última gala del lunes por la noche se ha dado a conocer el nombre del ganador del talent culinario y de sus finalistas en la que ha sido una final muy reñida y rodeada de ciertas polémicas.

Cabe recordar que hace unas semanas, cuando RTVE emitió por primera vez este concurso gastronómico, más fugaz que el resto de formatos, con un total de nueve concursantes dispuestos a darlo todo: Cayetana Guillén Cuervo, José Corbacho, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Florentino Fernández, La Terremoto de Alcorcón y Carmina Barrios.

Sin embargo, como en cada edición de MasterChef, no todos han llegado a la final del programa. Solo Vaquerizo, Alonso, La Terremoto y Barrios han conseguido alcanzar este último pasito antes de alzarse con el premio en una final que ha sido de lo más caótica.

La Terremoto, segunda duelista de MasterChef Celebrity Navidad

Ya solo con la prueba de relevos, Anabel Alonso logró convertirse en la primera duelista y se hizo con la chaquetilla. Pero aún faltaba un segundo duelista con el que competir. Durante las cuatro horas de cocinado, los competidores recibieron los ánimos de los excompañeros María Escoté, Yolanda Ramos y Nico Abad.

Para dar con él, los aspirantes de MasterChef viajaron hasta Disneyland París haciendo un homenaje a la cocina francesa. En este reto, Vaquerizo cocinó un salmón en Croûte con mostaza de Dijon y Duxelle de setas de temporada; Barrios hizo una la tarta Paris-Brest, espera crujiente rellena de paté y salsa de Périgord y La Terremoto sorprendió con una terrina de foie gras y el pichón de bresse, una postre con forma de esfera que supuso toda una delicia para el jurado.

"Has estado trabajando sensata, con ganas. Elegiste dos platazos y los has sacado con nota. Tus elaboraciones no tenían nada que desmerecer a los platos originales", opinó Jordi Cruz sobre su creación.

Por lo tanto, Vaquerizo y Barrios se quedaron fuera y Anabel Alonso y La Terremoto de Alcorcón se convirtieron en las rivales del duelo final.

Anabel Alonso, ganadora de MasterChef Celebrity Navidad

En la última prueba de la edición navideña de MasterChef Celebrity acudieron todos los antiguos compañeros de esta edición navideña para apoyar a las finalistas; así como Almudena y Guadalupe, campeonas de MasterChef Abuelos.

Los platos que presentaron ambas aspirantes no solo iban a ser catados por los jueces de siempre del concurso, sino también por un invitado a la altura: el gran chef Pedro Subijana.

Ya con las manos arriba y habiendo expirado el tiempo de cocinado, Anabel Alonso fue la primera en presentar su entrante al jurado; una tosta de tartar con lomo y mahonesa de pimentón. "Aquí hay la mano de una gran cocinera", admitió Samantha. Según explicó la actriz, ese plato era un "homenaje a sus raíces".

Mientras que La Terremoto de Alcorcón presentó su 'carretera y manta' con una buena moluscada. Como primer plato, los jueces calificaron "de diez" su bocadillo deluxe. Alonso, por su parte, les ofreció un postre dedicado a Argentina, en honor a su pareja y su madre. "Sin ningún defecto", reconoció Cruz.

Con estas inmejorables valoraciones, Anabel Alonso se hizo con el premio de 25.000 euros de la final de MasterChef Celebrity Navidad y se alzó como ganadora frente a su rival, La Terremoto de Alcorcón.