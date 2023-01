El último expulsado de 'MasterChef Celebrity Navidad' por un error garrafal: "Te han sobrado dudas y miedo"

La Navidad está a punto de acabar y, con ella, también se va agotando la edición navideña de MasterChef Celebrity. El talent show de RTVE tuvo en la noche anterior a su tercer expulsado de las cocinas en un programa que celebraba el Año Nuevo, por lo que, pese a las salidas o malas valoraciones, hubo alegría entre los concursantes.

La primera prueba de la noche fue, en palabras de Jordi Cruz, "sencillita" en la que se hicieron dos equipos por colores. En el rojo estaban Cayetana Guillén Cuervo, Mario Vaquerizo y Anabel Alonso; en el azul, Carmina Barrios, Boris Izaguirre y Flo. La única que se quedó sin color fue La Terremoto de Alcorcón, que ejerció en el primer reto como doble capitana.

Los concursantes de MasterChef Celebrity en su edición de Navidad tuvieron que replicar el menú elaborado por Toscana Vilar, nutricionista de la selección española de fútbol. El motivo es que sus invitados sorpresa en exteriores, quienes degustaron los platos, fueron nada menos que los futbolistas Marco Asensio, Dani Carvajal y Álvaro Morata. Todo ello bajo las firmes directrices de Juanma Castaño, exconcursante del programa que hizo de árbitro en la prueba.

Sin embargo, el equipo de La Roja del concurso se llevó casi todas las reprimendas del jurado y de sus propios integrantes debido, en parte, a un fallo garrafal de Cayetana, que quemó el ingrediente principal del plato; el rabo de toro.

Finalmente, fue la actriz Anabel Alonso quien salió ganadora del primer reto, a pesar de que lo tuvo bastante difícil al cortarse durante el cocinado. El resto del equipo rojo, por su parte, hizo autocrítica. "Es mi responsabilidad. Encima de pasarme de lista, se me quema el rabo de toro. Fatal", aludió Cuervo.

Último expulsado de MasterChef Celebrity Navidad

La última prueba, la definitiva de la noche, fue la de cocina de aprovechamiento. En ella, Alonso, como ganadora del anterior reto, escogió el pavo como ingrediente estrella; mientras que Vaquerizo obtuvo la mariscada y Cayetana, el turrón.

Esta última se dio por vencida al comienzo del reto: "Yo eso no sé hacerlo". La presentadora decidió elaborar un bizcocho con este ingrediente, aunque su aspecto no agradó del todo al jurado. "Te han sobrado dudas, miedo... pensar demasiado en cosas que no son importantes en este momento", claudicó Cruz.

"Has sacado un postre basto", concluyó el chef. Ante las negativas palabras del jurado, Boris Izaguirre lo pasaba mal desde la balconada: "Lo que estáis haciendo es aterrador", lamentó el presentador.

"Me llevo estos compañeros maravillosos a los que admiro y quiero. Carmina te he descubierto en esta edición, has sido como mi madre aquí y te amo"

Pese al apoyo de sus compañeros, la decisión del jurado de MasterChef Celebrity Navidad fue despedir a Cayetana Guillén Cuevo como la expulsada del programa. "¿Os ha sorprendido?", alegó entre risas la aludida mientras abrazaba a sus compañeros.