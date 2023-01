Hugh Jackman, sobre el uso de esteroides para su transformación en ‘Lobezno’: “No me gusta tanto mi trabajo”

Hugh Jackman volverá a convertirse en Wolverine -o, lo que es lo mismo, en Lobezno- para la próxima y tercera película de Deadpool. En una reciente entrevista con Chris Wallace en su programa de HBO Max, el actor ha hablado sobre los rumores que llevan apareciendo desde hace dos décadas sobre el consumo de esteroides en su preparación física para su legendario papel.

El australiano, por su parte, ha sido tajante y desmentido cualquier tipo de dopaje: "No, me encanta mi trabajo y adoro a Lobenzo. Tengo que ser cuidadoso con lo que diga aquí, pero me contaron de forma anecdótica cuáles son los efectos secundarios de ello [del uso esteroides]. Me quedé en plan: 'No me gusta tanto [mi trabajo]', así que no, siempre lo he hecho a la vieja usanza", ha declarado al entrevistador.

"Es más, he comido muchísimo pollo -y pido perdón a todos los veganos y vegetarianos y a todos los pollos del mundo-. El karma no será bueno conmigo. Si Dios está vinculado a los pollos, estoy en un buen lío", ha añadido sobre la dieta rica en proteínas que sigue para transformar su cuerpo.

Sobre el tiempo que dedica en entrenar para estar en estado óptimo como Lobezno, Jackman dice que "he aprendido a que no puedes precipitarte. Es algo que necesita tiempo". Tenemos seis meses desde el momento en que acabe The Music Man hasta que empiece el rodaje. Y no estaré haciendo ningún otro proyecto. Estaré con mi familia y entrenando. Ese será mi trabajo durante seis meses. Y ya estoy en muy buena forma ahora mismo; es lo que tiene hacer ocho obras de teatro a la semana en Broadway: cantar y bailar. Estoy sano y tengo un buen punto de referencia". ha explicado.

Como bien ha contado el actor, en este momento todos sus esfuerzos y atención están centrados en el famoso musical de Broadway y que, cuando acabe las funciones correspondientes, tendrá por delante medio año de entrenamiento para volver a ser el personaje de comic que todos estamos acostumbrados a ver en la gran pantalla. Un periodo de tiempo suficiente, ya que parte con una buena base de todo el trabajo físico realizado en el teatro.

Deadpool 3 se estrenará en 2024 y seguirá la trama anterior a Logan, por lo que aún queda una larga temporada. Y ahora que forma parte del MCU, cualquier película previa es susceptible de ser relevante para una posible trama coral en la misma.