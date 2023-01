El ataque de risa de Elena Furiase en ’25 palabras’ es totalmente contagioso

Alejandra repetía este lunes en 25 palabras y le acompañaban en su equipo Elena Furiase y Adriana Torrebejano que demostraron tener una gran compenetración. Lo comprobamos a lo largo del programa, pero sobre todo en la prueba antes de la final, en la de contrarreloj.

Tenían que ir adivinando las palabras que les iba definiendo Alejandra con el contador corriendo. Se atascaron con la palabra “damas’, pero finalmente la sacaron y terminaron con todo el panel a tiempo.

Como parte de la celebración a la hija de Lolita le dio un ataque de risa que hizo que se retorciera en el ascensor. Y es que la manera en la que ambas actrices iban resolviendo las incógnitas al unísono generó muchas risas.

Ataque de risa

“Pero si sois Las Grecas, estáis para un dueto ya… tenéis más conexión que Camela”, les decía Christian Gálvez ante la complicidad que habían demostrado tener. Y Elena venga a reír y reír sin poder parar.

“¡Ay por favor, que me meo!”, decía tirada en el sofá. “A mí me da un ‘parraque’ en este programa, te lo juro”, añadía Torrebejano que tenía que limpiarse las lágrimas de la risa que corrían por su cara.

“Ay mamá, que me aprieta el pantalón y todo”, decía Elena que no podía parar de reír, “yo no sabía que me iba a mear”. Y aunque las risas eran totalmente contagiosas, la concursante permanecía un poco más impasible.

“Es que no era normal, las dos, como dos tontas”, se justificaba. Y Christian le recordaba que ella era la siguiente en ponerse a definir palabras para que su equipo las identificase.

“He llorado, te lo juro que me meo”, terminaba diciendo Elena de camino al atril. “Es que cuando empiezo no paro”, aseguraba. Y como para discutirlo después de verla.

Los concursos sacan lo mejor y lo peor de cada uno.