Rod Stewart cumple 78 años

Rod Stewart, cantante de rock británico y uno de los artistas que más álbumes ha vendido, cumple hoy 78 años.

De padre escocés y madre inglesa, nació en Highgate, Londres, en 1945. El músico, compositor y productor británico alcanzó el éxito al unirse como cantante, en 1967, a The Jeff Beck Group y a The Faces en el 69, con quien grabó cinco álbumes y con los que permaneció hasta su disolución en 1975. Paralelamente, también en 1969, lanzó su primer disco en solitario, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down.

En 1970 publicó su segundo disco, Gasoline Alley y en 1971, Every Picture Tells a Story, que incluye su famosa canción Maggie May. Con ella consiguió el número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos. Desde entonces no ha parado de publicar éxitos como, pore ejemplo, Sailing (1975), Da Ya Think I'm Sexy (1978), Baby Jane (1983) o Have You Ever Seen The Rain (2006).

Rod Stewart - Have You Ever Seen The Rain (Official Video)

A lo largo de su carrera, el músico ha publicado más de una treintena de álbumes de estudio. En 2021 publicaba el que ha sido su último disco lanzado hasta la fecha, The Tears of Hercules.

Un trayectoria exitosa

Su carrera profesional está repleta de éxitos en todos los géneros de la música popular, desde el rock, el folk y el R&B. Es uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos y uno de los cantantes más importantes surgidos de Reino Unido. Cuenta con más de 250 millones de álbumes y singles vendidos en todo el mundo.

Rod Stewart ha sido alabado como el mejor cantante de su generación, ha escrito temas que se han convertido en himnos que han pasado de generación en generación, llegando a impactar de lleno en la vida de todos sus fans.

Por su trayectoria musical, ha recibido infinidad de premios como el Premio Brit por su destacada contribución a la música (1992), el Premio Diamante otorgado por los World Music Awards por vender más de 100 millones de copias a nivel mundial (2002) o el nombramiento, en el Palacio de Buckingham, de Sir Rod Stewart por sus servicios a la música y la caridad.También ha ganado un Grammy y, desde 2005, tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Rod Stewart con su estrella en el paseo de la fama en Hollywood, California. / Vince Bucci/Getty Images

Por otra parte, ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock: la primera en 1994 como solista y la otra en 2012 como miembro de Faces, y a su vez, en 2006, ingresó en el Salón de la Fama del Reino Unido. Estos son solo algunos de los reconocimientos recibidos durante sus más de 50 años dedicados a la música.

Actuará en julio en España

Hace unos días, Rod Stewart, anunciaba cuatro conciertos en España para el próximo mes de julio. Las citas son:

12 de julio de 2023, Madrid (WizInk Center)

20 de julio de 2023, Murcia (Murcia On Festival, Plaza de toros)

21 de julio de 2023, Marbella (Festival Starlite)

22 de julio de 2023, Chiclana de la Frontera - Poblado de Sancti Petri (Concert Music Festival)

Las entradas están ya a la venta.

¡¡¡Muchísimas felicidades a Rod Stewart!!!