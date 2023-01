¿Bad Bunny se retira? El cambio en sus redes sociales que podría poner fin a una etapa

Los fans de Bad Bunny están agitados. Después de que el puertorriqueño se convirtiese en noticia por confiscar los teléfonos móviles de algunos que lo grababan en una discoteca y de lanzar al aire el de una fan que quería fotografiarse con él, Bad Bunny vuelve a ser noticia.

Las redes se han revolucionado después del cambio que ha experimentado sus perfiles en Twitter e Instagram en las últimas horas. Por un lado, ha convertido su cuenta de esta última en privada, por lo que solo los que ya le seguían pueden ver su contenido. Pero eso no es todo.

Por otro, el puertorriqueño ha cambiado la foto de perfil de Twitter. Ahora la protagoniza Bart, el mítico personaje de Los Simpsons, escuchando música. Lo más significativo está en la biografía. "Me van a extrañar...", dice. ¿Es un anuncio de su retirada?

Bad Bunny puso en su biografía de Twitter "Me van a extrañar" y puso su Instagram en privado.



El conejo malo había comentado que se alejaría un poco de la música en 2023 para enfocarse en él y otros proyectos. Lo tendremos mas a menudo en WWE? Se viene #RoyalRumble asi que... 👀 pic.twitter.com/K3eqd6HyDF — El Vignolo del Wrestling (Posho) (@VignoloDeLuchas) January 10, 2023

Aún no hay confirmación por parte del artista ni de su vínculo cercano, pero lo que sí es evidente es que después de su gira por Latinoamérica y Estados Unidos, iba a tomarse un descanso de la industria para coger fuerzas y volver con más inspiración que nunca. Quizás este anuncio en su perfil tenga que ver solo con un distanciamiento de las redes sociales y no de la música.

Este repentino cambio en sus redes sociales no ha pasado desapercibido para los usuarios. Hay opiniones de todo tipo. Por un lado están los que desean que se refiera a las redes sociales y no a la música, para así poder seguir disfrutando de su talento. "Bad Bunny se retira de la música y yo no sobrevivo", dice un usuario. Por otro, están los que han celebrado la noticia tras la controversia que ha protagonizado en los últimos días. "Cómo que se retira Bad Bunny? Por favor, decime que sí", dice otro anónimo.

Lo que está claro es que el conejo malo ha vuelto a convertirse en noticia y tiene a sus fans atentos a cualquier mínimo movimiento en las redes. Aunque parece que tendremos que esperar para que dé alguna señal de vida.