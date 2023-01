Un gesto polémico: Bad Bunny se cabrea con una fan y lanza su teléfono por los aire

Bad Bunny ha arrancado el 2023 con luces y sombras. Su vídeo en TikTok en el que ha dado 3 años más para empezar el año de la mejor forma posible como dice en Yonaguni se volvió viral, así como su actuación en el techo de una gasolinera para despedir 2022. Sin embargo un gesto polémico ha oscurecido todo lo que hemos vivido en estos días.

Porque el reggaetonero de Puerto Rico aparece en un vídeo en el que va caminando por la calle junto a una fan que intenta hacerse un vídeo selfie con él y tras unos segundos coge su teléfono y lo lanza por los aires a varios metros de distancia.

Una manera no demasiado amable de poner fin al vídeo que estaba grabando la joven y que quedó registrado en otro smartphone que corrió mejor suerte que el que se estampó contra el suelo. Como se puede observar en el vídeo, se hace el silencio en cuanto Bad Bunny lo coge y lo tira.

La respuesta de las redes sociales fue inmediata por parte de miles de seguidores que condenaron el gesto asegurando que hay mejores formas de pedir a un seguidor o una seguidora que deje de molestar o que detenga su actitud.

Pero en lugar de disculparse, Bad Bunny echó aún más leña al fuego o por lo menos explicó su punto de vista sin estar demasiado arrepentido que digamos: "La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo".

Como siempre suele suceder en estos casos, hay dos bandos divididos entre los que entienden que la fama no es excusa para cualquier cosa y los que piensan que los artistas tienen que dar ejemplo, por encima de cualquier situación: "¿Eres el artista #1 del mundo y esperas que la gente no quiera una foto contigo? Pon los pies en la tierra y deja de comportarte como un huelebicho. Si no quieres que se te acerquen con teléfonos dale al instrucción a tu equipo de seguridad, que para eso están".

No fue el único: hay muchos en ese sentido. "Una falta de respeto no justifica ser agresivo bro. U can do better. Ella actuó muy mal pero tú no fuiste mejor que ella" o "Tu reacción fue excesiva. Tus fans te idolatran. Si pagan miles de dólares por solo la oportunidad de verte cantar de lejos, ¿cómo esperas que reaccionen a verte así de cercas? Ella no mereció ese acto agresivo que recibió de tu parte" fueron algunos de los mensajes de usuarios de las redes sociales que expusieron su punto de vista.