Así suena ‘Lie like you love me (LLYLM)’, la nueva canción de Rosalía

Ni siquiera estando de vacaciones, un artista es capaz de desconectar del todo de su trabajo. Y el mejor ejemplo lo hemos tenido en estas Navidades con Rosalía. Nuestra artista más internacional se encontraba de viaje por Japón junto a Rauw Alejandro cuando sorprendía a todo el mundo presentando un fragmento de su nueva canción.

Pero quién sabe si no era el momento oportuno o si al final se tomó la decisión de retrasar un poco más la promoción, pero el caso es que el vídeo en el que la solista catalana estrenaba su canción fue borrado apenas minutos después de ser posteado.

Desde entonces hasta ahora hemos tenido que esperar casi una semana para que aquellos que no pudieron verlo y oírlo ahora sí tengan la oportunidad de saber como es Lie like you love me, la que será la primera canción de Rosalía en el año 2023.

"I don't need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I'll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy end becomes real enough for me" se puede escuchar cantar a la intérprete durante el vídeo de TikTok que no llega al minuto de duración.

Si para aquel primer intento, Rosalía contó con la presencia de Rauw Alejandro junto a ella mientras daban un divertido paseo en barca por un pequeño lago en Japón, en esta ocasión la artista ha posteado un vídeo con el mismo fragmento de la letra pero sin el cantante puertorriqueño.

Como ya os contamos hace unos días, Lie like you love me (LLYLM) es la nueva propuesta musical de la cantante y por lo que parece podría ser enteramente en inglés. Sería su segunda aventura en este idioma como solista de toda su discografía, sin contar la colaboración Barefoot in the park.

Como no podía ser de otra forma, las respuestas a esta canción no se han hecho esperar por parte de famosos y no famosos que han llenado su perfil de emojis y que le han hecho a la vocalista y compositora una petición unánime: "Sácala ya".