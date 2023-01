Pastora Soler pone fin a su gira y manda un mensaje a Paquita Salas

El pasado 7 de enero Pastora Soler se despedía de su gira Que hablen de mí en el Pabellón de Deportes de La Aceña de Mazarrón (Murcia), dando por finalizado un espectáculo con el que la sevillana ha recorrido diferentes localidades del territorio español a lo largo del pasado año, interpretando tanto sus grandes clásicos como los últimos hits de la música a nivel internacional con una cover de la sesión de Bizarrap con Quevedo, que lograba que miles de personas en toda españa entonasen el ya famoso "Quédate", independientemente de las edades de su público.

Con la promesa de un regreso a los escenarios este mismo año con el inicio del Libra Tour, la cantante utilizaba su cuenta de Instagram para publicar diferentes imágenes y agradecer a todas las personas implicadas en el show una gira "tan especial y tan emocionante": "gracias infinitas a todo el equipo que me rodea y que me han acompañado durante todos estos conciertos" comentaba.

Una gira en la que Pastora Soler se ha tenido que despedir de uno de los grandes símbolos de sus conciertos, las iniciales gigantes de su nombre y apellidos, "PS", con los que más de uno la ha relacionado con Paquita Salas, la serie de éxito de los Javis que desde hace años marca día sí y día también las referencias populares y la conversación social de redes como Twitter o TikTok.

De hecho, la propia Pastora Soler es consciente de este nexo de unión entre su persona y la ficción de la representante de actores, y hace tan solo unas horas utilizaba sus redes sociales para mandarle una oferta pública al personaje interpretado por Brays Efe, en un claro guiño a la serie de Netflix.

"Buenas, Paquita, aquí estoy, que acabo de terminar el último concierto de la gira con mi 'PS' de Pastora Soler, pero anda que no me han dicho durante toda la gira 'Paquita Salas por aquí, Paquita Salas por allá'... Entonces, como yo ya no las voy a utilizar, he pensado que si tú quieres yo te las mando a tu oficina que te va a quedar 'PS Management' divinamente. ¿Qué dices? Si las quieres, tuyas son. ¡Un beso, amiga!" explicaba a través de un vídeo en Twitter con el mensaje "Las quieres???? PS".

Nada nos gustaría más que ver las iniciales de la gira de Pastora Soler en la cuarta temporada de Paquita Salas, incluso un cameo de la cantante delante de las cámaras de Netflix. Sin fecha de estreno ni inicio de rodaje a la vista, esperamos que este 2023 nos traiga novedades respecto a una de las ficciones españolas más queridas de los últimos años.